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Киев после очередного российского ракетного удара (фот из архива)Фото: Ukrinform/dpa/picture alliance
ПолитикаУкраина

У депутата Госдумы РФ нашли 11 квартир в Киеве

Дарья Постнова
1 ч. назад

Нацполиция Украины подозревает депутата Госдумы РФ в посягательстве на территориальную целолостность страны.

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Национальная полиция Украины обнаружила в Киеве 11 квартир, предположительно принадлежащих депутату Госдумы. В ходе досудебного расследования было проведено 8 обысков и изъяты подтверждающие владение недвижимостью документы, сейчас решается вопрос о наложении ареста на имущество, сообщило ведомство во вторник, 13 декабря. 

Установлено, что российский политик среди прочих голосовал за ввод войск на территорию Украины и был награжден медалями "За отвагу" и "За освобождение Мариуполя" приказом "главы" "ДНР" Дениса Пушилина.

Депутату было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные лицом, которое является представителем власти.

Имя подозреваемого не раскрывается, но указано, что он родился в 1968 году в Мариуполе. Украинские СМИ отмечают, что под описание подходит депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Саблин в интервью РИА Новости заявил, что у него нет собственности в Киеве. В налоговой декларации Саблина за 2021 год ни у него, ни у его жены и ребенка не числится собственности за рубежом. 

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