У аэропорта Эрбиля в Ираке прогремело несколько взрывов

Вблизи международного аэропорта в иракском городе Эрбиле в ночь на воскресенье, 12 сентября, прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на курдские службы безопасности. Предположительно, речь идет о нападении с использованием дронов, несущих груз взрывчатки.

Непосредственно после взрывов, курдские службы безопасности заявили, что вблизи аэропорта Эрбиля взорвались как минимум три ракеты. Между тем очевидцы рассказали журналистам, что у аэропорта прогремело как минимум шесть взрывов. На момент публикации сведения о пострадавших и погибших отсутствовали.

В Эрбиле, находящемся на севере Ирака, располагаются военные базы США. За прошедший год аэропорт в этом городе несколько раз подвергался нападениям, за которыми, по данным Вашингтона, стоят связанные с Ираном шиитские военизированные группы. В настоящее время в Ираке находятся около 2500 военнослужащих Соединенных Штатов.

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