Тысячи демонстрантов протестовали в Мюнхене против автосалона IAA

Тысячи демонстрантов вышли в Мюнхене в субботу, 11 сентября, на акцию протеста против автосалона IAA Mobility. По данным организаторов, около 5000 человек приняли участие в марше и еще 20 000 - в велопробеге, участники которого съезжались к центру города по 16 маршрутам. Обе части акции - пешие протестующие и велосипедисты - соединились на лугу Терезы (Theresienwiese), где обычно проходит Октоберфест.
Полиция насчитала 3500 пеших манифестантов и 10 000 участников велопробега, который прошел совершенно мирно и без инцидентов. В то же время полицейским пришлось применить дубинки и перцовый газ в ходе стычки с протестующими возле двух деревьев, на которые забрались активисты.
Велопробег и демонстрация были организованы объединением экологических организаций, требующих "отказа от политики дорожного движения, в котором преобладают автомобили", и того, чтобы приоритет отдавался пешеходам, велосипедистам и общественному транспорту.
Активисты и демонстранты критикуют IAA и автомобильные компании, обвиняя их, среди прочего, в том, что автосалон лишь с виду пропагандирует "зеленые" ценности, а в реальности для защиты климата делается слишком мало.
Протесты против IAA Mobility проходят уже в течение нескольких дней. 10 сентября произошли столкновения между полицией и сотнями активистов, в ходе которых полицейские применили дубинки и перцовый газ.
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