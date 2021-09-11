 Тысячи демонстрантов протестовали в Мюнхене против автосалона IAA | Новости из Германии о Германии | DW | 11.09.2021

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Германия

Тысячи демонстрантов протестовали в Мюнхене против автосалона IAA

По разным данным, от 13 500 до 25 000 человек протестовали в столице Баварии против автосалона IAA. По 16 маршрутам велосипедисты съехались в центр Мюнхена, где встретились с пешими демонстрантами на лугу Терезы.

Акция протеста в Мюнхене против автосалона IAA Mobility

Акция протеста в Мюнхене против автосалона IAA Mobility

Тысячи демонстрантов вышли в Мюнхене в субботу, 11 сентября, на акцию протеста против автосалона IAA Mobility. По данным организаторов, около 5000 человек приняли участие в марше и еще 20 000 - в велопробеге, участники которого съезжались к центру города по 16 маршрутам. Обе части акции - пешие протестующие и велосипедисты - соединились на лугу Терезы (Theresienwiese), где обычно проходит Октоберфест.

Полиция насчитала 3500 пеших манифестантов и 10 000 участников велопробега, который прошел совершенно мирно и без инцидентов. В то же время полицейским пришлось применить дубинки и перцовый газ в ходе стычки с протестующими возле двух деревьев, на которые забрались активисты.

Акция протеста в Мюнхене против автосалона IAA Mobility

Велопробег и демонстрация были организованы объединением экологических организаций, требующих "отказа от политики дорожного движения, в котором преобладают автомобили", и того, чтобы приоритет отдавался пешеходам, велосипедистам и общественному транспорту.

Активисты и демонстранты критикуют IAA и автомобильные компании, обвиняя их, среди прочего, в том, что автосалон лишь с виду пропагандирует "зеленые" ценности, а в реальности для защиты климата делается слишком мало.

Протесты против IAA Mobility проходят уже в течение нескольких дней. 10 сентября произошли столкновения между полицией и сотнями активистов, в ходе которых полицейские применили дубинки и перцовый газ. 

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