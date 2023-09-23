Тысячи человек в Лондоне выступили за отмену "Брекзита"

В "Национальном марше воссоединения", по данным СМИ, участвовали около 3 тысяч человек со всей Великобритании. Они призвали отменить решение о выходе королевства из Евросоюза.

В центре Лондона прошла демонстрация противников "Брекзита". Тысячи человек в синей одежде и флагами Евросоюза в субботу, 23 сентября, выступили за возвращение Великобритании в состав ЕС. По оценке газеты The Independent, в акции" Национальный марш воссоединения" участвовали около 3 тысяч человек, приехавших на нее из разных частей королевства.

Среди участников был бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт. Он находится в Лондоне, чтобы присоединиться к многим тысячам британцев, которые "требуют возвращения Соединенного Королевства в ЕС после катастрофы "Брекзита", написал Верхофстадт в соцсети X. Это вторая подобная акция после аналогичной, прошедшей в октябре 2022 года.

Выход Великобритании из ЕС

Великобритания вышла из ЕC в январе 2020 года, после того, как на референдуме 2016 года победу одержали сторонники "Брекзита". 31 декабря 2020-го закочился переходный период, в течение которого Лондон сохранял доступ к внутреннему европейскому рынку, но при этом был обязан следовать правилам Евросоюза во всех сферах.

В 2020 году Евросоюз и Великобритания договорились заключить новое торговое соглашение после "Брекзита". Однако отдельные детали процесса до сих пор остаются предметом дискуссий между сторонами.

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