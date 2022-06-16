Twitter заблокировал аккаунт Рогозина из-за поста об Украине

Администраторы соцсети Twitter "временно ограничили некоторые возможности", связанные с учетной записью генерального директора госкорпорации РФ по космической деятельности ("Роскосмос") Дмитрия Рогозина. Об этом сообщил сам Рогозин в четверг, 16 июня, в Telegram-канале.
По его словам, администраторы требуют, чтобы он удалил одно из своих предыдущих сообщений, посвященных Украине. В противном случае блокировка с аккаунта с более чем 808 тысячами подписчиков снята не будет.
"Кнопку "удалить" жать не буду"
"Не считаю мое сообщение ошибочным... Кнопку "удалить" жать не буду", - написал Рогозин.
В записи, которую представители Twitter потребовали убрать, Рогозин заявил: "Вообще то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации". Он также призвал: "Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков".
Модераторы Twitter подчеркнули, что в соцсети запрещается разжигать ненависть, оскорблять других людей на основе их расы, этнической и национальной принадлежности.
В Twitter с 2009 года
Дмитрий Рогозин напомнил, что размещает посты в Twitter с 2009 года. Тогда он занимал должность постпреда России при Североатлантическом альянсе и, по своим собственным словам, использовал соцсеть "для полемики с западными СМИ и официальными аккаунтами НАТО и ЕС".
Ранее глава "Роскосмоса" заявил, что в РФ хотят использовать германский телескоп eROSITA в совместной космической обсерватории "Спектр-РГ" вопреки запрету ФРГ.
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Советский форпост
Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.
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Международное сотрудничество
После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.
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30 лет космической станции "Мир": как это было
Многочисленные посетители
В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.
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30 лет космической станции "Мир": как это было
Неудачи, поломки, неисправности…
Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.
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30 лет космической станции "Мир": как это было
На пути к МКС
США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.
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Конец пилотного проекта
Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина