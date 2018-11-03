 Twitter удалил более 10 тысяч аккаунтов за призывы к бойкоту выборов в США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.11.2018

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Мир

Twitter удалил более 10 тысяч аккаунтов за призывы к бойкоту выборов в США

Более 10 тысяч учетных записей Twitter, выглядевшие так, будто их создали сторонники Демократической партии, были удалены в конце сентября и начале октября.

Логотип Twitter

Социальная сеть Twitter удалила более 10 тысяч фейковых или подозрительных аккаунтов, которые призывали не принимать участие в промежуточных выборах в США, намеченных на 6 ноября. Об этом сообщает информагентство Reuters вечером 2 ноября со ссылкой на представителя Twitter Яна Планкетта. По его словам, речь идет об учетных записях, которые выглядели так, будто их создатели поддерживают Демократическую партию. Они были удалены в конце сентября и начале октября.

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На своем сайте Twitter утверждает, что предстоящие промежуточные выборы в США уже стали самыми упоминаемыми в соцсети в сравнении с предыдущими подобными голосованиями. С 1 октября было опубликовано более 10 млн твитов на тему промежуточных выборов, а 15 тысяч американских пользователей добавили слово "vote" (голосовать) в свой никнейм. Twitter сообщает, что в последние месяцы "принял значительные меры" для соблюдения этикета общения на тему выборов в США и сокращению потока дезинформации. В сентября руководство соцести запустило кампанию, призванную мотивировать американцев на участие в выборах.

6 ноября в США пройдут выборы в Палату представителей Конгресса США, 35 из 100 членов Сената, а также выборы губернаторов и членов законодательных собраний в ряде штатов.

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Ссылки в интернете

Twitter - о промежуточных выборах в США

Аудио- и видеофайлы по теме

Facebook и Twitter открыли сезон охоты на российских ботов  

Фейковые новости - инструкция по разоблачению  

Как в Европарламенте спорили о пропаганде и влиянии России на ЕС  

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