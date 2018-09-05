 Twitter и Facebook признали, что не были готовы к борьбе с пропагандой | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.09.2018

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Мир

Twitter и Facebook признали, что не были готовы к борьбе с пропагандой

Социальным сетям Twitter и Facebook потребовалось слишком много времени, чтобы начать борьбу с политической манипуляцией и распространением пропаганды, заявили представители обеих компаний в Сенате США.

Исполнительный директор Twitter Джек Дорси

Исполнительный директор Twitter Джек Дорси

Представители Twitter и Facebook в Сенате США признали, что не были готовы к противодействию попыткам России вмешаться в президентские выборы 2016 года.

"Потребовалось слишком много времени на то, чтобы заметить проблему, и поначалу мы действовали слишком медленно, чтобы ее устранить", - заявила операционный директор компании Facebook Шерил Сэндберг, выступая в среду, 5 сентября, на заседании в сенатском комитете по разведке, посвященном зарубежному влиянию на социальные сети. "Вмешательство было совершенно неприемлемым, оно противоречит ценностям нашей компании и страны, которую мы любим", - сказала Сэндберг.

При этом, как заметила представитель Facebook, обеспечение безопасности является бесконечным процессом. По ее словам, компания удвоила число сотрудников в этой сфере, а также использует искусственный интеллект для решения проблемы. Facebook решительно борется с фейковыми аккаунтами и распространением ненависти на страницах соцсети, сказала Сэндберг. По ее словам, были удалены сотни соответствующих страниц и учетных записей. Она также заверила, что компания будет и дальше блокировать пользователей, использующих свои страницы в соцсети для манипуляций. При этом представитель Facebook заверила, что компания не торгует личными данными пользователей.

Атаки армий троллей и ботов в целях пропаганды

В свою очередь, исполнительный директор Twitter Джек Дорси также заявил, что компания была плохо подготовлена к использованию социальной сети в качестве инструмента политических манипуляций, которые имели место в последние годы.

Контекст

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 Дорси напомнил, что Twitter создавался как публичная площадка для свободного выражения мнений, но при этом платформа для микроблогов оказалась не готова к противодействию "оскорблениям, харрасменту, атакам армий троллей и ботов, использованных для пропаганды".

"Мы не можем гордиться тем, что свободный и открытый обмен информацией был использован в качестве оружия для разделения людей, - заявил Дорси сенаторам. - Мы были плохо подготовлены и не имели достаточно ресурсов для решения проблем такого масштаба". В то же время он категорически отверг любого рода обвинения в участии Twitter в политических манипуляциях и заявил, что компания твердо следует своим правилам беспристрастного администрирования контента.

После выборов президента США, в которых победу одержал Дональд Трамп, Twitter ужесточил правила работы спам-ботов. "Одним из наиболее распространенных видов нарушений, которые мы заметили, было использование нескольких учетных записей для того, чтобы попытаться искусственно усилить или раздуть известность некоторых твитов", - заявил в феврале 2016 года представитель компании. 

В конце августа 2018 года президент США Дональд Трамп раскритиковал Google, Twitter и Facebook, обвинив их в замалчивании правды и подтасовке поисковой выдачи и публикаций в лентах.

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    Автор: Элла Володина


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