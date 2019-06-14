Twitter закрыл тысячи учетных записей по всему миру

Компания Twitter Inc. в пятницу, 20 сентября, сообщила, что закрыла тысячи учетных записей по всему миру, использовавшихся для распространения фейковых новостей и проправительственной пропаганды. Большая часть аккаунтов была зарегистрирована в тех сегментах этой сети микроблогов, которые связаны с Объединенными Арабскими Эмиратами, Китаем, Испанией и Эквадором.

Записи, в частности, использовались, чтобы посеять раздор среди митингующих в Гонконге, где с марта проходят протесты против материкового Китая. Кроме того, часть из них использовалась для усиления просаудовских настроений в Йемене и Катаре, транслируемых из Египта и Объединенных Арабских Эмиратов.

Доступ в обход блокировок

Сеть микроблогов Twitter в августе выявила организованную из Китая масштабную онлайн-кампанию по дискредитации протестов в Гонконге. В результате внутренних расследований удалось обнаружить 936 аккаунтов, которые использовались для того, чтобы "координированно сеять политический раздор в Гонконге", ставя под сомнение законность протестов и их основные политические требования.

Twitter в Китае заблокирован, однако доступ ко многим аккаунтам осуществлялся через VPN. Кроме того, в некоторые аккаунты заходили пользователи со специальных разблокированных IP-адресов, находящихся в материковой части Китая.

Базирующаяся в Сан-Франциско (штат Калифорния) компания Twitter Inc. регулярно принимает меры по очистке своей интернет-платформы. Так, с мая по июль 2018 года она, по данным The Washington Post, удалила до 70 млн поддельных или подозрительных аккаунтов, часть из которых велась "троллями" или дистанционно управляемыми ботами. В компании тогда объяснили это желанием улучшить коммуникацию пользователей друг с другом в сети микроблогов.

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