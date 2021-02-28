 Турция объявила о разработке ракеты для полета к Луне | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Турция объявила о разработке ракеты для полета к Луне

Турция намерена в 2023 году посадить на Луну беспилотный аппарат. Ракета с гибридными двигателями для его доставки уже разработана, заявил министр промышленности Варанк, не сообщив подробности.

Турецкий министр промышленности и технологии Мустафа Варанк

Мустафа Варанк (фото из архива)

Турция разработала ракету с гибридными двигателями, которую намерена использовать для миссии на Луну. Об этом турецкий министр промышленности и технологии Мустафа Варанк рассказал информагентству Anadolu, в воскресенье, 28 февраля, после изучения разработок компании Delta V Space Technologies Inc. Никакие технические характеристики не приведены.

Анкара рассчитывает выстроить миссию на Луну в два этапа, в 2023 и 2028 годах, отметил министр. По его словам, на первом этапе беспилотный аппарат должен опуститься на поверхность спутника Земли. Первый запуск на околоземную орбиту пройдет при сотрудничестве с международными компаниями, добавил Варанк.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 февраля обнародовал национальную космическую программу. Среди прочего, Турция намерена создать собственный космодром, отправить своего гражданина в космос, а также запускать новые спутники для гражданских и военных нужд. Программа нацелена на вывод Турции "в высшую лигу в космической сфере", объяснил министр промышленности и технологии.

Смотрите также:

  • Александер Герст на МКС

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкий астронавт Александер Герст вернулся на Землю после 197 суток полета. За эти дни он успел сделать множество необычных снимков из космоса. DW представляет снимки бывшего командира МКС.

  • Грузовой корабль Dragon компании SpaceX

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Грузовой корабль Dragon компании SpaceX Александер Герст сфотографировал при приближении к МКС.

  • Снимок из космоса, сделанный Александером Герстом

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Африка: вид из космоса.

  • Ураган Флоренс

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

  • Париж из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Париж из космоса выглядит именно так.

  • Килиманджаро из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Потухший вулкан Килиманджаро...

  • Курильские острова: вид из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Курильские острова. Вид из космоса.

  • Фото из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

  • Выход в открытый космос

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

  • Луна из иллюминатора

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Луна в иллюминаторе видна...

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 26:30

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе"

Контекст

Космические помидоры для полета на Марс

В Германии готовится к полету космическая оранжерея. Через год-полтора в ней должен вырасти урожай помидоров, предназначенных для полета на Марс.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Золото под матрацем: турки скупают драгметалл из-за пандемии коронавируса  

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов  

Реклама

Самые читаемые

Тихановская рассчитывает на уход Лукашенко весной  

"Пропади, диктатор, вместе с народом": надо ли ЕС усилить санкции против Беларуси?  

Коронавирус: главный вирусолог Германии предупредил об угрозе третьей волны эпидемии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно