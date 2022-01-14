 Турция и Армения обсудили в Москве пути нормализации отношений | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.01.2022

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Мир

Турция и Армения обсудили в Москве пути нормализации отношений

Спецпредставители Турции и Армении продолжат переговоры без предварительных условий. Отношения между двумя странами омрачены целым рядом конфликтов - от геноцида армян до войны в Карабахе.

Флаги Армении и Турции

Спецпредставители Армении и Турции в пятницу, 14 января, провели в Москве первую встречу в рамках усилий по нормализации отношений, омраченных рядом серьезных конфликтов. Встреча прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, сообщили министерства иностранных дел двух стран по итогам переговоров. Стороны договорились продолжать переговоры "без предварительных условий, нацеленные на полноценную нормализацию".

Дата новой встречи пока не согласована. В МИД Турции заявили, что она будет назначена в надлежащее время по дипломатическим каналам. Анкара и Ереван назначили спецпредставителей по нормализации отношений между двумя странами в конце 2021 года.

Конфликты между Арменией и Турцией

Отношения между Армений и Турцией омрачены целым рядом конфликтов, в том числе массовым уничтожением армян в Османской империи в годы Первой мировой войны, которое в Армении называют геноцидом. По оценкам источников, в те годы погибли около полутора миллионов армян. Турция как правопреемница Османской империи признала уничтожение от 300 до 500 тысяч армян, но отказывается квалифицировать случившееся как геноцид.

Граница между Арменией и Турцией закрыта с 1993 года. Дипломатические контакты между двумя странами были многие годы приостановлены и возобновлены лишь в конце 2021 года. Турция поддерживает тесные отношения с противником Армении Азербайджаном. Во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году она оказывала Баку и военную помощь.

В середине декабря 2021 года Армения и Турция выразили готовность к нормализации отношений. После этого Армения решила не продлевать эмбарго на турецкие продукты. Турецкий лоукостер Pegasus Airlines с февраля начнет регулярные полеты в Ереван. В прошлом многочисленные попытки нормализации двусторонних отношений были безуспешными.

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    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами впервые было достигнуто более 25 лет назад, оно неоднократно нарушалось. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха иногда называет "замороженным", но эксперты в последние годы считают, что от этого определения пора отказаться. Первое крупное нарушение перемирия произошло в 2016 году.

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    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. По разным данным, с обеих сторон погибли тогда десятки человек.

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    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Стычки на границе Армении и Азербайджана летом 2020 года

    Новая эскалация произошла в июле 2020 года вдали от спорных территорий Нагорного Карабаха - на международно признанной границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в провокации. С обеих сторон погибли несколько человек, включая мирных жителей. На фото: похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

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    27 сентября 2020 года началась новая эскалация конфликта - Азербайджан попытался силой вернуть под свой контроль земли Нагорного Карабаха. Военные действия шли с применением тяжелых вооружений по всей линии соприкосновения. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан - на части территорий.

  • На фото: азербайджанский БМП на улице Баку

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль играет Москва. РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет оружие обеим сторонам конфликта. При участии России Арменией и Азербайджаном было подписано соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Оно предусматривает существенные уступки со стороны Еревана, а также размещение в регионе российских миротворцев.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


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