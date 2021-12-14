 Турция и Армения готовы начать переговоры о нормализации отношений | Новости из Германии о Европе | DW | 14.12.2021

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Европа

Турция и Армения готовы начать переговоры о нормализации отношений

В рамках урегулирования двусторонних отношений Армения и Турция назначат спецпредставителей для ведения диалога, а также возобновят чартерное авиасообщение.

Вид на Ереван и гору Арарат (фото из архива)

Символ Армении - гора Арарат - расположена в Турции

Армения вслед за Турцией назначит специального представителя для переговоров о нормализации отношений между обеими странами. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян во вторник, 14 декабря.

"Положительно оцениваем заявление главы МИД Турции о назначении специального представителя по нормализации отношений, и подтверждаем, что армянская сторона тоже назначит специального представителя для этого диалога", - говорится в сообщении. Унанян отметил, что Армения готова начать переговоры с Турцией без предварительных условий, как записано в программе правительства страны.

Днем ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция и Армения назначат спецпосланников для обсуждения нормализации отношений. Кроме того, выступая в парламенте, он сообщил, что страны вскоре возобновят чартерные рейсы между Стамбулом и Ереваном.

Отсутствие дипотношений и закрытая граница

Между соседними Арменией и Турцией до сих пор нет дипломатических отношений, полностью отсутствует диалог, а армяно-турецкая граница закрыта по инициативе официальной Анкары с 1993 года. Сложные отношения между двумя странами сложились, в частности, из-за поддержки Анкарой азербайджанской позиции в вопросе урегулирования нагорно-карабахской проблемы, острой реакции Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи, а также политики отрицания массового уничтожения и депортации армян в годы Первой мировой войны.

Процесс нормализации отношений Армении и Турции осенью 2008 года инициировал бывший президент Армении Серж Саргсян. Соответствующие протоколы были подписаны министрами иностранных дел двух государств в октябре 2009 года в Цюрихе, однако документы так и не были ратифицированы.

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    Автор: Ричард Фукс, Михаил Бушуев


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