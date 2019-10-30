 Турция атаковала позиции курдов в Сирии | Новости из Германии о Европе | DW | 21.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Турция атаковала позиции курдов в Сирии

Турецкий боевой самолет подверг бомбардировке позиции курдов на севере Сирии в регионе, оставшемся под контролем курдских формирований после турецкого наступления в 2019 году.

Боевой самолет ВВС Турции

Боевой самолет ВВС Турции

Впервые за 17 месяцев Турция совершила авианалет на позиции "Демократических сил Сирии" (SDF) в курдском регионе на севере Сирии, сообщил вечером в субботу, 20 марта, базирующийся в Лондоне Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR).

Последний раз подобные атаки были отмечены в октябре 2019 года, когда Анкара начала в Сирии операцию "Источник мира" против Отрядов народной самообороны (YPG, входят в состав альянса SDF. - Ред.). Анкара считает эту группировку союзницей запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП) и причисляет бойцов YPG к террористам.

В результате турецкого наступления был захвачен участок турецко-сирийской границы длиной 120 км. Турция заявляла о намерении создать в северных районах Сирии зону безопасности и расселить там до 2 млн сирийских беженцев. Однако тот регион, на который совершен нынешний авианалет, остался в 2019 году под контролем курдских формирований. Начиная с 2016 года, Турция провела уже три военных операции против YPG.

По данным SOHR, гражданский конфликт в Сирии, продолжающийся с 2011 года, унес жизни более чем 388 тысяч человек. Согласно подсчетам ООН, покинули свои дома и бежали из зоны боевых действий 5,6 млн сирийцев.

Смотрите также:

  • Беженцы в Телль Тамере

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Первая остановка

    По данным ООН, более 200 000 человек были вынуждены покинуть свои дома на севере Сирии из-за военной операции Турции, начавшейся 9 октября. Эти люди бегут вглубь страны или же пытаются пересечь границу с Ираком, но удается это не всем. Телль-Тамер - населенный пункт, где сейчас много беженцев из города Рас- эль-Айна.

  • Приграничный город на севере Сирии

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    В городе одни мужчины

    Во многих населенных пунктах в приграничной полосе на севере Сирии остались одни мужчины. Женщины и дети бежали от военных действий. Часть из них направилась в город Эль-Хасака, центр одноименной провинции. "Но условия в Хасаке становятся все хуже, потому что туда постоянно прибывают новые беженцы. Поэтому мы решили остаться здесь, в Дерике", - рассказывает DW Суна, мать троих детей.

  • Плачущий беженец

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    "Мы все потеряли"

    Большинство тех, кто вынужден был бежать в результате военной операции Турции в Сирии, - курды. Этот мужчина рассказывает, что в его родном городе Рас-эль-Айне остались в основном арабы. Он поддерживает связь по телефону со своими бывшими соседями. "Вчера они рассказали, что исламисты разрушили наш дом. Мы все потеряли", - говорит DW этот мужчина.

  • Беженцы в Телль Тамере

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Беженцы в Телль-Тамере

    Военные действия проходили всего в нескольких километрах от Телль-Тамера. Поэтому многие международные гуманитарные организации покинули его. Но город наполнен беженцами из Рас-эль-Айна и соседних деревень. Они предоставлены сами себе. Оказать им помощь пытаются лишь немногие оставшиеся здесь местные НПО.

  • Гуманитарная помощь для беженцев в Телль-Тамере

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Помощь местных НПО

    Помимо Телль-Тамера, в других близлежащих деревнях также проживают сотни внутренне перемещенных лиц. "Они селятся в пустых домах, многие из них - слишком близко к местам, уже взятым под контроль турецкой армией, или тем районам, где еще находятся боевики "Исламского государства", - рассказал DW координатор одной из местных НПО Хасан Башир.

  • Пожилой беженец в Телль-Тамере

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Беженцам не хватает продовольствия

    Этот арабский мужчина из Рас-эль-Айна ждет своей очереди, чтобы получить продукты, которые раздают беженцам местные НПО. У мужчины большая семья - четыре жены и много детей. Гуманитарная помощь же состоит только из одного пайка на семью.

  • Школа в Телль-Тамере

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Школы стали приютом для беженцев

    Все школы в городах вдоль сирийской границы были закрыты с начала военной операции Турции. В зданиях школ сейчас живут беженцы. Как в этой школе в Телль-Тамере. Тот, кто могли уехать, направились в такие города, как Эль-Хасака, которые находятся южнее. Остальные остаются здесь и приспосабливаются к тяжелым условиям жизни.

  • Ребенок стоит на верху лестницы, женщина поднимается к нему

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Без воды и света

    50 курдских семей из Рас-эль-Айна сейчас живут в этой заброшенной школе в Телль-Тамере без воды и электричества. Поскольку здесь очень плохие санитарные условия, местные доктора опасаются вспышки холеры и других заболеваний. "Если так будет продолжаться, мы столкнемся с серьезным гуманитарным кризисом", - говорит один из них в интервью DW.

  • Больница в Телль-Тамере

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Ситуация в больницах

    Многих раненых в ходе военных действий доставили в больницу в Телль-Тамере. Но здесь лежат и те, кто страдает от тяжелых заболеваний. Двое больных рассказали DW, что должны были пройти химиотерапию в Дамаске до начала военной операции в Турции, но не успели выбраться из города. Нынешняя ситуация не позволяет им туда добраться.

  • Руины церкви Телль-Тамере

    Курды на севере Сирии: между страхом и отчаянием

    Жизнь среди руин

    В этом районе на окраине Телль-Тамера почти никто не живет. Местные жители бежали отсюда после прихода боевиков ИГ. Раньше здесь находилась христианская церковь, которую взорвали исламисты. Сейчас среди руин вынуждены жить несколько семей беженцев из Рас-эль-Айна.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 02:19

Путин и Сирия: почему турецкое наступление на курдов выгодно Кремлю

Контекст

В ФРГ судят режим Асада и разрешают высылку сирийцев. Как это сочетается?

Спустя 10 лет после начала конфликта в Сирии отношения Берлина с Дамаском остаются сложными. Суд в Кобленце выносит приговор экс-сотруднику сирийских спецслужб, а в МВД страны снимают вето на депортацию сирийцев.  

Что делать с джихадистами - гражданами стран ЕС?

Турция намерена депортировать всех арестованных европейцев - боевиков и сторонников "Исламского государства". Страны ЕС однако не хотят принимать назад своих джихадистов, выехавших ранее в Сирию и Ирак.  

Военврач: Вторжение Турции в Сирию привело к гуманитарной катастрофе

Турецкая военная операция в Сирии привела к катастрофическим последствиям для местного населения. О том, что сейчас происходит в регионе, DW рассказал врач, работающий в зоне конфликта.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Протесты в Сирии 10 лет спустя, или Поиск пропавших правозащитников  

Наступление Анкары на сирийских курдов  

Также по теме

Türkei-Syrien Konflikt, Syrischer Soldat hält Assad-Portrait hoch

Какую конституцию для Сирии подготовит конституционный комитет 30.10.2019

30 октября в Женеве пройдет первое заседание сирийского конституционного комитета, который должен написать новый Основной закон страны. Он определит судьбу Асада и сирийских курдов.

Russland Sotschi Treffen Putin Erdogan

Операция Турции в Сирии: Россия балансирует между Дамаском и Анкарой 16.10.2019

В результате военной операции Турции на севере Сирии Москва оказалась между двух огней: как сохранить партнерские отношения с Эрдоганом, продолжая поддерживать войска Асада?

Militärischer Konflikt in Nordsyrien

"Радикальный поворот": немецкие СМИ об инициативе Берлина по Сирии 22.10.2019

Глава Минобороны ФРГ выступила с предложением о создании на севере Сирии зоны безопасности при участии Турции и России. Мнения немецких СМИ по этому вопросу - в обзоре DW.

Реклама

Самые читаемые

США пригрозили Индии санкциями за покупку российских систем С-400  

Комментарий: Крым застрял в "депрессионной воронке"  

Чем Меркель порадовала Украину на экономическом форуме в Берлине  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно