Трамп помиловал суфражистку, незаконно проголосовавшую в XIX веке

Дональд Трамп помиловал гражданскую активистку и борца за права женщин в США Сьюзан Энтони, осужденную в конце 19 века за незаконное участие в голосовании. Об этом президент США заявил во вторник, 18 августа. Он приурочил помилование к столетию девятнадцатой поправки в Конституцию США, благодаря которой женщины получили право голосовать.

Трамп подчеркнул, что Энтони, несмотря на поправку, так и не была реабилитирована. "Ее осудили за то, что она голосовала, и мы подпишем полную и абсолютную реабилитацию", - заявил президент.

1872 году суфражистка Сьюзан Энтони была арестована за попытку проголосовать на президентских выборах. Ее приговорили к штрафу размером в 100 долларов, который она так и не заплатила в знак протеста.

Американские СМИ полагают, что помилованием одной из знаковых фигур женского движения за гражданские права Трамп пытается повысить свою популярность среди избирательниц.

Накануне президент США объявил, что намерен помиловать "очень важного человека". Кого именно, он не уточнил. Однако предупредил, что речь идет не о его бывшем помощнике по национальной безопасности Майкле Флинне и не об экс-сотруднике Агентства национальной безопасности Эдварде Сноудене.

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