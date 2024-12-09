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Трамп: Отменю гражданство для иностранцев, рожденных в США

Ольга Лебедева
9 декабря 2024 г.

В интервью NBC News избранный президент США заявил о намерении упразднить принятую в XIX веке 14-ю поправку к Конституции, закрепляющую предоставление гражданства детям, рожденным в США.

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Дональд Трамп и журналистка телеканала NBC News
Интервью Дональда Трампа телеканалу NBC NewsФото: Nbc News/ZUMA Press Wire/picture alliance

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о планах сразу после вступления в должность в январе 2025 года добиться отмены права на получение гражданства детьми иностранцев, рожденными на территории США. "Мы должны положить этому конец. Это смешно", - заявил Трамп в интервью телеканалу NBC News, опубликованном в воскресенье, 8 декабря.

Он не пояснил, как именно собирается отменить эту норму, предусмотренную 14-й поправкой американской Конституции, и сказал лишь, что если сможет, то сделает это "через исполнительные меры". Вместе с тем Дональд Трамп указал, что открыт для работы с демократами над принятием закона, который позволит нелегальным иммигрантам, въехавшим в США детьми, остаться в стране.

Долгая и сложная процедура

Об аналогичных планах Трамп заявлял еще во время своего предыдущего президентского срока. Между тем, издание The Insider приводит мнение американского юриста, руководителя фонда Building Democracy Foundation Игоря Слабых. По его мнению, процедура изменения Конституции США настолько долгая и сложная, что Трамп вряд ли успеет осуществить свой план. Для этого требуется получить одобрение обеих палат Конгресса двумя третями голосов, а также ратификации двумя третями штатов.

14-я поправка к Конституции США предполагает, что все, кто родился на территории страны, являются ее гражданами. Она была принята в 1868 году в ходе масштабных реформ после Гражданской войны.

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