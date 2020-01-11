 Toyota построит ″город будущего″. Каким он будет (фотогалерея) | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 13.01.2020

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Мир

Toyota построит "город будущего". Каким он будет (фотогалерея)

"Город будущего" с летающими авто и искусственным интеллектом представил на выставке CES в Лас-Вегасе японский автоконцерн Toyota. Хотите увидеть, как он выглядит? Смотрите галерею DW.

  • Летающий автомобиль

    "Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект

    Как может выглядеть город будущего

    Летающие автомобили, наподобие того, что изображен на этой фотографии, для многих по-прежнему - из области фантастики. Как и "город будущего", в котором автомобили будут ездить без водителей, роботы будут отвечать за всю инфраструктуру, а для ведения домашнего хозяйства будет применяться искусственный интеллект. А ведь все это уже становится реальностью.

  • Акио Тоёда и Бьярке Ингельс

    "Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект

    Woven City - "живая лаборатория"

    Woven City - так называется "город будущего", который намерена построить компания Toyota. В нем будут жить около 2000 человек - сотрудники фирмы и их семьи. Город построят на территории старой фабрики по производству автомобилей площадью 70 га, недалеко от горы Фудзияма. В нем будут тестировать последние технические новинки в режиме реального времени и проводить научные исследования.

  • USA PK Toyota - Woven City | Akio Toyoda (AFP/R. Beck)

    "Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект

    Мечта Акио Тоёды

    Woven City - место, где технологические ноу-хау станут частью обычной жизни. Такую "живую лабораторию" мечтает создать 63-летний глава крупнейшей японской автомобильной корпорации Toyota Акио Тоёда. Свой план глава корпорации представил на международной выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе-2020.

  • Бьярке Ингельс представляет беспилотный автомобиль

    "Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект

    Автомобили без водителей в "городе будущего"

    Важную роль в "городе будущего" будут играть автомобили без водителей, разработкой которых занимается Toyota. Их будут использовать и для перевозки людей, и в качестве мобильных бюро, магазинов и даже отелей на колесах. Один из таких авто (на фото) представляет архитектор города будущего Бьярке Ингельс.

  • e-pallete

    "Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект

    E-pallete. Вы еще не знаете, что это?

    E-pallete - электронный автомобиль, который может использоваться для различных целей. В нем можно и перевозить пассажиров (такая модель представлена на этом фото), и использовать как мобильный офис, магазин или отель на колесах, оборудовав салон соответствующим образом. Первые модели концерн Toyota представил два года назад на автосалоне в Лас-Вегасе.

  • Бьярке Ингельс

    "Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект

    Архитектор "города будущего" - датчанин

    Проектированием Woven City занимается известный датский архитектор Бьярке Ингельс. Он стал известен после того, как создал проект штаб-квартиры Google. Официальное строительство начнется в 2021 году. Большая часть инфраструктуры будет находиться под землей. Здания построят из дерева, а на крышах установят солнечные батареи.

  • Макет Woven City

    "Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект

    Не первая попытка создать "умный город"

    Toyota - не первая компания, которая вознамерилась построить "умный город". Совсем недавно южнокорейский концерн Hyundai представил похожую концепцию smart city. Google в 2017 году заявил о реализации подобного проекта в канадском Торонто на территории площадью в 5 га.

  • Японские летающие автомобили

    "Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект

    Летающие авто - уже реальность

    Летающие автомобили когда-то казались чем-то невероятным. Сегодня разработано уже несколько десятков проектов летающих автомобилей. Часть из них уже даже проходят полевые испытания. Одними из первых, кто представил такие авто миру, были японцы. На этом фото летающие автомобили Cartivator, в разработке которых участвовала Toyota.

    Автор: Наталья Позднякова


  • Летающий автомобиль

    "Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект

    Как может выглядеть город будущего

    Летающие автомобили, наподобие того, что изображен на этой фотографии, для многих по-прежнему - из области фантастики. Как и "город будущего", в котором автомобили будут ездить без водителей, роботы будут отвечать за всю инфраструктуру, а для ведения домашнего хозяйства будет применяться искусственный интеллект. А ведь все это уже становится реальностью.

  • Акио Тоёда и Бьярке Ингельс

    "Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект

    Woven City - "живая лаборатория"

    Woven City - так называется "город будущего", который намерена построить компания Toyota. В нем будут жить около 2000 человек - сотрудники фирмы и их семьи. Город построят на территории старой фабрики по производству автомобилей площадью 70 га, недалеко от горы Фудзияма. В нем будут тестировать последние технические новинки в режиме реального времени и проводить научные исследования.

  • USA PK Toyota - Woven City | Akio Toyoda (AFP/R. Beck)

    "Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект

    Мечта Акио Тоёды

    Woven City - место, где технологические ноу-хау станут частью обычной жизни. Такую "живую лабораторию" мечтает создать 63-летний глава крупнейшей японской автомобильной корпорации Toyota Акио Тоёда. Свой план глава корпорации представил на международной выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе-2020.

  • Бьярке Ингельс представляет беспилотный автомобиль

    "Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект

    Автомобили без водителей в "городе будущего"

    Важную роль в "городе будущего" будут играть автомобили без водителей, разработкой которых занимается Toyota. Их будут использовать и для перевозки людей, и в качестве мобильных бюро, магазинов и даже отелей на колесах. Один из таких авто (на фото) представляет архитектор города будущего Бьярке Ингельс.

  • e-pallete

    "Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект

    E-pallete. Вы еще не знаете, что это?

    E-pallete - электронный автомобиль, который может использоваться для различных целей. В нем можно и перевозить пассажиров (такая модель представлена на этом фото), и использовать как мобильный офис, магазин или отель на колесах, оборудовав салон соответствующим образом. Первые модели концерн Toyota представил два года назад на автосалоне в Лас-Вегасе.

  • Бьярке Ингельс

    "Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект

    Архитектор "города будущего" - датчанин

    Проектированием Woven City занимается известный датский архитектор Бьярке Ингельс. Он стал известен после того, как создал проект штаб-квартиры Google. Официальное строительство начнется в 2021 году. Большая часть инфраструктуры будет находиться под землей. Здания построят из дерева, а на крышах установят солнечные батареи.

  • Макет Woven City

    "Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект

    Не первая попытка создать "умный город"

    Toyota - не первая компания, которая вознамерилась построить "умный город". Совсем недавно южнокорейский концерн Hyundai представил похожую концепцию smart city. Google в 2017 году заявил о реализации подобного проекта в канадском Торонто на территории площадью в 5 га.

  • Японские летающие автомобили

    "Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект

    Летающие авто - уже реальность

    Летающие автомобили когда-то казались чем-то невероятным. Сегодня разработано уже несколько десятков проектов летающих автомобилей. Часть из них уже даже проходят полевые испытания. Одними из первых, кто представил такие авто миру, были японцы. На этом фото летающие автомобили Cartivator, в разработке которых участвовала Toyota.

    Автор: Наталья Позднякова


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Каким должен быть автомобиль будущего

  • Самоуправляемый автобус в Мангейме

    Мир тестирует беспилотные авто

    Автобусы по вызову для пригородов

    Что делать с убыточными маршрутами общественного транспорта в малонаселенные пригороды? Летом 2017 года жителей одного из поселков близ немецкого города Мангейма начнет обслуживать электрический самоуправляемый автобус EZ10 французской фирмы Ligier, имеющий 6 сидячих и 6 стоячих мест. Работать он будет по вызову. В январе в пробных катаниях по центру города участвовали свыше 900 человек.

  • Слепой водитель в беспилотном автомобиле Google

    Мир тестирует беспилотные авто

    Небывалый шанс для инвалидов

    Никакого руля в автомобиле нет, но этому слепому американцу очень хотелось почувствовать себя настоящим водителем. Через 3-4 года подобные беспилотные машины вполне могут поступить в открытую продажу, утверждает корпорация Google. После семи лет успешных экспериментов в области автономного вождения она создала специальную фирму Waymo - и в декабре 2016 года представила ее в Сан-Франциско.

  • Самоуправляемое такси в Сингапуре

    Мир тестирует беспилотные авто

    Такси вместо личного автотранспорта

    Желание властей сократить использование в центре города личного автотранспорта способствовало тому, что первый в мире эксперимент с беспилотными такси начался в августе 2016 года в Сингапуре. Пока дюжина электромобилей разъезжает только по университетскому кварталу, а в каждой машине сидят водитель (на всякий случай) и разработчик софта из американской компании Nutonomy. Зато поездки бесплатные.

  • Самоуправляемые такси фирмы Uber в Питтсбурге

    Мир тестирует беспилотные авто

    Цель - максимальная доступность такси

    В сентябре 2016 года в американском городе Питтсбурге с самоуправляемыми автомобилями начала экспериментировать компания Uber, создавшая одноименное мобильное приложение для вызова и оплаты такси или частных водителей. Вторым местом крупномасштабного тестирования беспилотных такси выбран Сан-Франциско. Правда, пока в каждой машине в целях безопасности еще сидит настоящий таксист.

  • Беспилотный грузовик Volvo в шведской шахте

    Мир тестирует беспилотные авто

    Подземный помощник шахтеров

    На севере Швеции в октябре 2016 года начались первые в мире подземные испытания самоуправляемого грузовика. На шахте в Кристинеберге оснащенный лазерными сенсорами серийный Volvo FMX на глубине в 1300 метров "учится" самостоятельно перевозить добытую руду. До конца 2017 года будут тестироваться четыре беспилотных самосвала, призванные сделать труд шахтеров более эффективным и безопасным.

  • Грузовик Daimler едет в автономном режиме по автобану

    Мир тестирует беспилотные авто

    Меньше аварий благодаря автопилоту

    Крупнейший в мире производитель грузовиков Daimler начал тестировать беспилотные тягачи еще в 2015 году - на пустынных трассах в американском штате Невада и в густом автопотоке на немецком автобане близ Штутгарта. Разработчики утверждают, что использование автопилота существенно снизит опасность дорожных аварий и облегчит труд дальнобойщиков. Но в перспективе сделает эту профессию умирающей.

  • Самоуправляемый автобус и пешеход в Швейцарии

    Мир тестирует беспилотные авто

    Софт еще требует доработки

    Беспилотный автобус в ходе начавшихся в августе 2016 года испытаний в швейцарском кантоне Валлис безошибочно распознавал пешеходов и тормозил. Но вот открытую заднюю дверь припаркованного коммерческого автомобиля ехавший в конце сентября на максимальной скорости 20 километров в час самоуправляемый автобус все же "не заметил". После этой аварии эксперимент был приостановлен для доработки софта.

  • Прототип легкового автомобиля компании Toyota на выставке CES в Лас-Вегасе

    Мир тестирует беспилотные авто

    Надежность, дизайн, комфорт

    В январе 2017 года японская компания Toyota представила на крупнейшей в мире выставке потребительской электроники CES в американском городе Лас-Вегасе прототип легкового автомобиля, который благодаря искусственному интеллекту сможет не только самостоятельно перемещаться, коммуницируя с другими участниками дорожного движения, но и учитывать привычки и предпочтения владельца машины.

    Автор: Андрей Гурков


Контекст

Автономное вождение для автопрома Германии не самоцель, а средство

Беспилотные автомобили уже на подходе: автобусы, грузовики, такси. Но магистральное направление развития - не автономная, а автоматизированная езда, считают немецкие автостроители. (01.11.2019)  

Кто мировой лидер в области искусственного интеллекта?

Ученые в Женеве и Кёльне выяснили, у каких компаний больше всего патентов в сфере ИИ, какое место занимают стартапы из Израиля и какова роль китайских госуниверситетов. (01.02.2019)  

Daimler анонсировал массовый выпуск беспилотных автомобилей

До конца года Daimler вместе с группой компаний Robert Bosch проведут первые тестовые испытания самоуправляемых автомобилей в Силиконовой долине. (16.03.2019)  

"Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект

Японский концерн Toyota представил свою модель "города будущего". Кто будет в нем жить? И какие ноу-хау будут в нем использованы - в галерее DW. Листайте фото, чтобы узнать больше. (10.01.2020)  

Мир тестирует беспилотные авто

Автономное вождение стало одним из магистральных направлений развития автопрома. В Европе, США и Азии уже активно испытывают самоуправляемые легковые машины, автобусы и грузовики. (10.01.2017)  

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Когда начнется серийный выпуск беспилотных автомобилей  

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