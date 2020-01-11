Toyota построит "город будущего". Каким он будет (фотогалерея)

"Город будущего" с летающими авто и искусственным интеллектом представил на выставке CES в Лас-Вегасе японский автоконцерн Toyota. Хотите увидеть, как он выглядит? Смотрите галерею DW.
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