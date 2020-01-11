Toyota построит "город будущего". Каким он будет (фотогалерея)

"Город будущего" в фотографиях: летающие авто и искусственный интеллект

Как может выглядеть город будущего

Летающие автомобили, наподобие того, что изображен на этой фотографии, для многих по-прежнему - из области фантастики. Как и "город будущего", в котором автомобили будут ездить без водителей, роботы будут отвечать за всю инфраструктуру, а для ведения домашнего хозяйства будет применяться искусственный интеллект. А ведь все это уже становится реальностью.