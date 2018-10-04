 Toyota отзывает в мастерские 2,4 млн гибридных автомобилей | Экономические новости из Германии | DW | 05.10.2018

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Экономика

Toyota отзывает в мастерские 2,4 млн гибридных автомобилей

В гибридной системе выявлены неполадки, из-за которых двигатель может заглохнуть. Пока что автоконцерну неизвестно о каких-либо ДТП, вызванных этим дефектом.

Toyota Prius C Aqua Hybrid

Toyota Prius C Aqua Hybrid

Крупнейший в Японии автоконцерн Toyota отзывает в мастерские почти 2,43 млн гибридных автомобилей. В гибридной системе выявлены дефекты, из-за которых двигатель может заглохнуть, сообщил концерн в пятницу, 5 октября.

Контекст

По данным Ernst & Young, самыми рентабельными автоконцернами в минувшем году стали BMW и Daimler. Лидерами по объему продаж, однако, остаются Toyota и Volkswagen. (03.04.2017)

Производство автомобилей никогда еще не было столь прибыльным. В 2016 году отрасль заработала рекордную сумму. Самыми рентабельными оказались компании из Германии и Японии. (04.04.2017)

Отзыву в мастерские подлежат модели Prius и Auris, произведенные с октября 2008 по ноябрь 2014 года. Почти половина отзываемых машин были проданы на японском рынке.

Toyota отметила, что концерну пока неизвестно о каких-либо дорожно-транспортных происшествиях, вызванных обнаруженными неполадками.

Для автомобилей Prius это уже второй отзыв за один месяц. В начале сентября Toyota отозвала около одного миллиона гибридной модели Prius из-за риска возгорания.

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    Блестящая идея

    В 1975 году французский аукционист и гонщик Эрве Пулен решил совместить оба свои увлечения - автоспорт и искусство. Он попросил друга, американского скульптора Александра Колдера, превратить BMW 3.0 CSL, который должен был участвовать в знаменитой гонке "24 часа Ле-Мана", в артефакт. Гонку автомобиль не выиграл, но Пулен вошел в историю как инициатор создания уникальной коллекции арт-каров от BMW.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Трехмерная синька

    Через год после Калдера, в 1976 году, очередной спортивный BMW 3.0 CSL превратил в произведение искусства Фрэнк Стелла. Нью-йоркский художник покрыл автомобиль, который также принял участие в Ле-Манской гонке, сетчатым рисунком, имитирующим миллиметровую бумагу для чертежей. "Мой дизайн напоминает синьку, перенесенную на кузов", - заявил он.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Суммарный опыт

    В 1977 году эстафету принял один из основателей американского поп-арта Рой Лихтенштейн. "Я хотел, чтобы рисунок символизировал дорогу, направляющую движение автомобиля. Дизайн показывает также ландшафт, через который проехала машина", - рассказывал он. Третий по счету арт-кар BMW 320i также вышел на старт в Ле-Мане. Автомобиль со стартовым номером 50 пришел девятым в общем зачете.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Стремительный арт

    В 1979 году BMW M1 превратил в объект искусства флагман поп-арта Энди Уорхол. В отличие от своих предшественников в этом проекте художник собственноручно и очень быстро нанес краску на кузов автомобиля. "Я попытался дать живое ощущение скорости. Когда машина развивает высокую скорость, все контуры и краски становятся размытыми". В гонке "24 часа Ле-Мана" этот арт-кар пришел шестым в общем зачете.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Заяц прыгает через огонь

    В 1982 году эстафету у американцев принял европейский художник, и впервые арт-каром стал серийный BMW. Австриец Эрнст Фукс спроецировал на 635 CSi свои личные фантазии: "Заяц прыгает ночью через горящий на автобане автомобиль - первобытный страх и дерзкая мечта о преодолении границ нашей жизни". Колеса этого арт-кара, созданного для музея, никогда не касались дорог - ни обычных, ни гоночных.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Технологии и природа

    Еще одна легенда поп-арта, американец Роберт Раушенберг, использовал творения других художников в своем дизайне для арт-кара в 1986 году. Спортивный BMW 635 CSi, также никогда не видавший дороги, украшают фоторепродукции картин итальянца Аньоло Бронзино и француза Жана Огюста Доминика Энгра, фотореплики античной мозаики и собственные фотографии Раушенберга с изображением растений.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    На языке аборигенов

    За семь день австралийский художник Майкл Джагамара Нельсон превратил гоночный BMW M3 в шедевр искусства школы Папунья. Это древняя техника живописи аборигенов, геометрические орнаменты которой являются языком для кодировки религиозных мифов. "Автомобиль - это как бы ландшафт, который можно увидеть из летящего самолета: здесь есть и вода, и кенгуру и опоссум", - так описывал свою идею автор.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Буйство красок

    Из Австралии родом также Кен Доун, который в 1989 году превратил в арт-кар гоночный автомобиль BMW M3. Художник сразу же решил, что дизайн для машины будет типичным для его яркого и жизнерадостного родного континента. "Я нарисовал попугаев и рыбу-попугая. И те, и другие красивы и могут передвигаться с фантастической скоростью. Я хотел, чтобы мой BMW создавал такое же впечатление".

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Зимняя вишня

    Японский художник Матацо Кайама оформил в 1990 году автомобиль BMW 535i в традициях художественных ремесел своей страны и дал ему поэтическое название "Снег, луна и цветущая вишня". "Картина на колесах" создана с использованием аэрозольной краски. На кузов нанесены также кусочки золотой, серебряной и алюминиевой фольги.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Элегантная мобильность

    Также в 1990 году испанец Сезар Манрике, архитектор, скульптор, дизайнер, живописец и эколог, превратил в арт-кар автомобиль BMW 730i, преследуя цель объединить в одном объекте представления о скорости, аэродинамике и эстетической привлекательности. "Мой дизайн для BMW должен был создать впечатление, что машина скользит сквозь пространство, не встречая никакого сопротивления", - заявил он.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Культ в квадрате

    Компактный кабриолет BMW Z1 (их выпущено всего 8 тысяч), по мнению немецкого художника А. Р. Пенка (A. R. Penck), уже сам по себе является произведением искусства, созданным дизайнерами и инженерами. В 1991 году Пенк украсил один из этих культовых родстеров с дверьми, убирающимися в порог машины, своими фирменными орнаментами, напоминающими одновременно наскальную живопись и шифровальный код.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Женский почерк

    В 1991 году художница из Южной Африки Эстер Малангу стала первой женщиной в череде создателей арт-каров для баварского автоконцерна. Ее BMW 525i оформлен в стиле традиционной африканской живописи, которой она научилась еще ребенком у матери и бабушки. Абстрактными геометрическими орнаментами женщины племени ндебеле украшают стены своих домов по особым случаям.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Объект вожделения

    Прототип кузовного гоночного автомобиля на базе серийного BMW 3 превратил в арт-кар в 1992 году итальянский художник Сандро Чиа. "Автомобиль - желанный объект в нашем обществе. Он в центре внимания. На него смотрят. Автомобиль отражает эти взгляды".

  • Deutschland Sonderausstellung BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Вывернутый наизнанку

    Британский художник Дэвид Хокни долго размышлял над дизайном для вверенного ему в 1995 году арт-кара и, наконец, решил сделать BMW 850 CSi "прозрачным". В орнаменте на кузове различимы мотор, фигуры водителя и собаки на заднем сиденье, а также элементы пейзажа.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Синим по белому

    В 1999 году гоночный автомобиль BMW V12 оформила американская концептуалистка Дженни Хольцер. В типичной для нее манере она украсила болид не орнаментами, а словами, сохранив фирменную цветовую гамму BMW. Надпись "Protect me from what I want" ("Защити меня от моих желаний"), сделанная из фольги, чтобы не утяжелять автомобиль, отражает синеву неба.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Поэзия прогресса

    В 2007 году датский художник Олафур Элиассон снял кузов с прототипа BMW H2R на водородном топливе и заменил его сложной многослойной конструкцией из металла и льда. Таким образом продукт продвинутых автомобильных технологий заговорил на языке искусства о времени, климате, энергии и экологии.

  • BMW Art Cars

    Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

    Динамика даже в покое

    17-й по счету арт-кар, последний на сегодняшний день, создал в 2010 году на основе модели BMW M3GT2 американский художник Джефф Кунс. "Под этим капотом скрыта большая мощь, и моя идея заключается только в одном: реализовать эту энергию в художественной форме". В гонке "24 часа Ле-Мана" арт-кар произвел благодаря своему динамичному и красочному дизайну фурор, но довольно быстро сошел с дистанции.

    Автор: Инза Вреде, Элла Володина


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Самоуправляемые автомобили становятся реальностью (05.01.2017)

 

Контекст

Фотогалерея: шедевры на колесах от BMW

Вот уже 40 лет известные художники регулярно превращают автомобили немецкого автоконцерна в произведения искусства. Некоторые из расписанных ими машин даже участвуют в гонках. (19.04.2016)  

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