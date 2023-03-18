Блэр отверг сравнение между вторжением в Ирак и войной РФ

Экс-премьер Великобритании Блэр отверг сравнение между вторжением под эгидой США в Ирак при участии Соединенного Королевства в 2003 году, которое он поддержал, и войной России в Украине.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр отверг сравнение между вторжением под эгидой США в Ирак при участии Соединенного Королевства в 2003 году, которое он поддержал, и войной России в Украине. Свою точку зрения Блэр озвучил в эксклюзивном интервью агентствам dpa, AFP, ANSA, EFE в субботу, 18 марта.

По словам экс-руководителя британского кабмина, занимавший пост президента Ирака Саддам Хусейн жестоко обращался со своим народом, участвовал в двух войнах в нарушение международного права и отдал приказ об использовании химического оружия, применение которого привело к массовым жертвам.

Действия сил коалиции, вошедшей в Ирак и свергшей Хусейна, не могут быть приравнены к вторжению президента РФ Владимира Путина в Украину - "страну, где есть демократически избранный президент, который, насколько мне известно, никогда не начинал региональных конфликтов и не совершал актов агрессии против соседей", заявил Блэр.

Тони Блэр: Путин может найти и другое оправдание

Бывший премьер признал, что Путин может использовать вторжение в Ирак в 2003 году, осуществленное без мандата Совета Безопасности ООН, чтобы попытаться оправдать свою агрессивную войну.

Но если он не прибегнет к этому аргументу, то "использует другое оправдание", считает Тони Блэр.

Нахождение России и Китая в составе Совбеза ООН делают поддержание основанного на международных правилах мирового порядка "очень сложным", констатировал экс-глава кабмина Великобритании.

Вторжение в Ирак

Отправка 45 тысяч британских солдат в Ирак, по оценкам ряда экспертов, является одним из самых спорных решений, принятых Блэром за 10 лет премьерства. Обосновывая этот шаг, Тони Блэр ссылался на досье, в котором утверждалось, что режим Саддама Хусейна без всяких сомнений обладает оружием массового поражения. Это оружие, однако, так и не было найдено.

Многие советники британского правительства по юридическим вопросам тоже высказывали сомнения в легитимности проведения операции в Ираке без одобрения ООН. Так, один тогдашних советников Майкл Вуд сообщил, что глава МИД в администрации Блэра Джек Стро проигнорировал предупреждения Вуда о том, что применение военной силы против Ирака без санкции Совбеза ООН и без какого-либо иного юридического обоснования будет нелегитимным.

Агентство dpa напоминает, что после свержения Саддама Хусейна в Ираке быстро раскрутилась спираль насилия, в результате чего погибли сотни тысяч человек. Террористическая организация "Исламское государство" также воспользовалась политическим хаосом и смогла на время взять под свой контроль значительную часть страны.

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