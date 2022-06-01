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Тяжелые вооружения

К тяжелым вооружениям относят бронетехнику, тяжелую артиллерию (калибром более 100 мм), боевую авиацию, подводные лодки, боевые корабли (крупнее корвета).

Системы тяжелого вооружения составляют основу современных вооруженных сил. К тяжелым вооружениям относятся вся бронетехника (танки, БМП, БТР), артиллерия калибром более 100 мм, боевая авиация (истребители, бомбардировщики, штурмовые вертолеты), крупные военные корабли и подводные лодки. Следует отличать тяжелые вооружения, с одной стороны, от стрелкового оружия и легких вооружений, с другой стороны, от оружия массового поражения (ОМП) - ядерного, биологического и химического.

Какую новую военную помощь окажет Берлин Киеву для отражения агрессии РФ

Какую новую военную помощь окажет Берлин Киеву для отражения агрессии РФ 01.06.2022

Канцлер Олаф Шольц непривычно откровенно рассказал об уже осуществленных и запланированных поставках немецких вооружений Украине для отражения российской агрессии. DW - с подробностями.
Министры ФРГ не смогли четко ответить на вопрос о победе Украины

Министры ФРГ не смогли четко ответить на вопрос о победе Украины 31.05.2022

Часть федеральных министров ушли от прямого ответа на вопрос, желают ли они Украине победы в войне, заявив, что "Россия не должна победить".
Ходорковский призвал Запад поставлять тяжелое вооружение Украине

Ходорковский призвал Запад поставлять тяжелое вооружение Украине 28.05.2022

Некоторые западные лидеры ошибочно полагают, что Кремль сочтет передачу Киеву тяжелого вооружения участием в войне, считает Ходорковский.
Как танки Леопард стали яблоком раздора между Берлином и Варшавой

Как танки "Леопард" стали яблоком раздора между Берлином и Варшавой 27.05.2022

Польский президент критикует правительство ФРГ за якобы нарушенное обещание поставить Польше танки, а немецкие консерваторы - за промедление с поставками тяжелых вооружений Украине.
Посол Украины: В военном отношении Берлин бросил Киев

Посол Украины: "В военном отношении Берлин бросил Киев" 26.05.2022

После выступления канцлера Германии в Давосе украинский посол вновь раскритиковал Берлин за отсутствие "конкретных шагов" и задержку с поставками тяжелого вооружения.

ООН: Перспектива ядерного конфликта стала возможной

ООН: Перспектива ядерного конфликта стала возможной 26.05.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 мая.

Почему Украине срочно нужны немецкие вооружения? (23.05.2022) 23.05.2022

Украина уже давно просит Германию о поставках тяжелых вооружений немецкого производства. На то есть причины: во времена Холодной войны ФРГ специализировалась в рамках НАТО на противовоздушной обороне.

Чехия получит первые танки Леопард-2 уже в 2022 году

Чехия получит первые танки "Леопард-2" уже в 2022 году 20.05.2022

По данным Минообороны ФРГ, на первом этапе в Чехию будут отправлены 14 боевых танков "Леопард-2А4" и одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина.
Канцлер ФРГ призвал не допустить победы России в войне против Украины

Канцлер ФРГ призвал не допустить победы России в войне против Украины 19.05.2022

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил в бундестаге в защиту поставок Украине тяжелых вооружений. Военная помощь - это не экалация конфликта, а вклад в скорейшее прекращение насилия, подчеркнул он.
Германия передаст Чехии 15 танков Леопард-2 взамен отправленных Украине

Германия передаст Чехии 15 танков "Леопард-2" взамен отправленных Украине 18.05.2022

Германия продолжит "круговые поставки" тяжелого вооружения восточноевропейским странам, которые отправляют собственные танки в Украину.
Самолет с военной помощью Украине на аэродроме в польском городе Жешув

Какое оружие получает Украина от Запада 16.05.2022

С начала войны России с Украиной западные страны уже оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. Некоторые виды вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.

Евросоюз предоставит Украине военную помощь еще на 500 млн евро

Евросоюз предоставит Украине военную помощь еще на 500 млн евро 13.05.2022

Дополнительные средства будут использованы для поставок Киеву танков, артиллерии и других тяжелых вооружений. В результате общий объем помощи ЕС Украине достигнет 2 млрд евро.
Rheinmetall: Первые БМП Marder будут готовы к отправке в Украину через три недели

Rheinmetall: Первые БМП Marder будут готовы к отправке в Украину через три недели 10.05.2022

В среднесрочной перспективе Rheinmetall может выпустить до 100 БМП Marder. В то же время в немецком концерне отметили, что эти машины хотят получить не только в Украине.
Германия столкнулась с нехваткой боеприпасов к обещанной Киеву технике

Германия столкнулась с нехваткой боеприпасов к обещанной Киеву технике 06.05.2022

Поставки обещанных Украине зенитных установок "Гепард" задерживается из-за нехватки снарядов к ним, проблемы возникли и с отправкой другой тяжелой техники, пишет Die Welt.

Новое открытое письмо канцлеру ФРГ: интеллектуалы - за поставки оружия Украине

Новое открытое письмо канцлеру ФРГ: интеллектуалы - за поставки оружия Украине 04.05.2022

В открытом письме, опубликованном 4 мая, содержится призыв к канцлеру ФРГ поддержать Украину оружием в борьбе против вторжения России. Оно опубликовано в противовес обращению, обнародованному ранее.
Поставки тяжелого оружия Украине: в ФРГ критикуют письмо интеллигенции к Шольцу

Поставки тяжелого оружия Украине: в ФРГ критикуют письмо интеллигенции к Шольцу 03.05.2022

Письмо к канцлеру ФРГ, в числе инициаторов которого - актер Ларс Айдингер и режиссер Александер Клуге, поддержали уже более 180000 человек. Среди политиков и в СМИ обращение вызвало острую критику.
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