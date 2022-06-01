К тяжелым вооружениям относят бронетехнику, тяжелую артиллерию (калибром более 100 мм), боевую авиацию, подводные лодки, боевые корабли (крупнее корвета).

Системы тяжелого вооружения составляют основу современных вооруженных сил. К тяжелым вооружениям относятся вся бронетехника (танки, БМП, БТР), артиллерия калибром более 100 мм, боевая авиация (истребители, бомбардировщики, штурмовые вертолеты), крупные военные корабли и подводные лодки. Следует отличать тяжелые вооружения, с одной стороны, от стрелкового оружия и легких вооружений, с другой стороны, от оружия массового поражения (ОМП) - ядерного, биологического и химического.