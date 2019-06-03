 Tinder обязали предоставлять данные пользователей госорганам РФ | Новости из Германии о России | DW | 03.06.2019

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Россия

Tinder обязали предоставлять данные пользователей госорганам РФ

Роскомнадзор обязал сервис знакомств Tinder хранить в России информацию о своих пользователях и при необходимости предоставлять ее российским правоохранительным органам.

Пользователей сайта знакомств

Роскомнадзор включил популярный сайт знакомств и приложение для смартфонов Tinder в реестр "организаторов распространения информации в сети "Интернет". Об этом в понедельник, 3 июня, сообщает на своем сайте общественная организация "Роскомсвобода". На сайте ведомства внесение в реестр американской компании Match Group, которой принадлежит Tinder, датировано 31 мая.

Контекст

Год блокировки Роскомнадзором мессенджера Telegram показал, что ужесточение регулирования интернета в России неизбежно, но ему можно эффективно сопротивляться, отмечает Александр Плющев в комментарии для DW. (16.04.2019)

О защите персональных данных в киберпространстве зашла речь на конференции в рамках Недели российского интернета в Москве. Что эксперты рекомендуют делать рядовым пользователям? (23.11.2018)

Согласно принятому в июле 2017 года закону, "организаторы распространения информации" в Сети обязаны на протяжении шести месяцев хранить на территории РФ информацию о своих пользователях, а также о "фактах приема, передачи, доставки и обработки" голосовой информации, текста, изображений, звуков и иных электронных сообщений. Компании также обязаны предоставлять эту информацию правоохранительным органам РФ "в случаях, установленных федеральными законами".

Включение сайтов в реестр инициирует Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, после чего Роскомнадзор запрашивает у их владельцев необходимые сведения.

Tinder предупреждает о сборе данных пользователей

На своем сайте Tinder предпреждает, что получает информацию о пользователях как от них самих, так и от других юзеров, а также соцсетей и партнерских сайтов. Собранные данные используются для улучшения самого сервиса, обеспечения безопасности пользователей и предоставления целевой рекламы, утверждает Tinder.

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    Автор: Элла Володина


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