 Тихановская накануне выборов призвала белорусов отказаться от насилия | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 08.08.2020

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Беларусь

Тихановская накануне выборов призвала белорусов отказаться от насилия

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила с предвыборным обращением. Между тем в Минске задержана глава ее штаба Мария Мороз.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская (фото из архива)

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская , накануне выборов главы государства, призвала белорусов не допустить насилия. "Белорусы, в гражданском и в форме, я прошу вас отказаться от насилия. Мы мирные люди... Нас большинство, и нам не нужна кровь на улицах городов. Жизнь каждого белоруса - самое ценное, что есть у нас, у нашей страны", - заявила Тихановская в видеообращении, опубликованном на Youtube-канале "Страна для жизни" в субботу, 8 августа.

Обращаясь к представителям силовых структур страны, политик попросила их "не выполнять преступные приказы". Она напомнила о задержании участников "велопробега солидарности", прошедшего накануне в Минске. "Мы просим власти опомниться… Такие методы борьбы с тем, кто не согласен, они не то, что неприемлемы, они за гранью", - заявила Тихановская.

Кандидат в президенты поблагодарила белорусов за "поддержку и доверие", отметив, что "столько сторонников перемен на улицах наших городов еще не было, в этом году мы убедились, что для нас, для белорусов нет ничего невозможного". Тихановская призвала проголосовать за нее на выборах президента, пообещав поддержку сотрудникам милиции, а также членам участковых комиссий, на которых "давят" с требованием фальсификации результатов выборов.

За честные и прозрачные выборы

Накануне Тихановская выпустила совместное видеообращение с Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой - представителями незарегистрированных претендентов на пост президента Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. В обращении Тихановская заявила, что выступает против "насилия на улицах и площадях" и за "честные, прозрачные выборы".

В Минске задержана глава штаба Тихановской

Между тем в Минске задержали начальника штаба Тихановской Марию Мороз. Ее везут в Центральное РОВД, сообщается в Instagram-канале "Страна для жизни". Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина сообщила корреспонденту DW, что Мороз задержали в 17.10 по местному времени "у нас на глазах, когда мы с Тихановской шли в штаб".

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. Кроме действующего президента страны Александра Лукашенко, ЦИК страны зарегистрировал для участия в них супругу известного в стране блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева и главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня. Досрочное голосование завершится вечером 8 августа.

Смотрите также:

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Tolochko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Самый массовый митинг в истории современной Беларуси

    На санкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, по данным белорусского правозащитного центра "Весна", вышли 63 тыс. человек. Акция стала самой массовой в истории современной Беларуси. До этого максимальное число участников собрал митинг в Минске в 2010 году после выборов президента, на которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом 79,6%.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Защитные маски и отсутствие социальной дистанции

    Митинг состоялся в парке на площади Бангалор в Минске. Многие участники были в защитных масках, снижающих опасность заражения коронавирусом, но о дистанции в 1,5 метра речь даже не шла. Место акции было обнесено заграждениями, так что у входа, где стояли рамки для досмотра, образовывались очереди. Возле парка стояли десятки автозаков с ОМОНом и милицией.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Место мужчин заняли женщины

    Помимо Светланы Тихановской (в центре), на митинге пристутствовали Мария Колесникова (справа) - глава избирательного штаба Виктора Бабарико, не допущенного к выборам ЦИКом, и Вероника Цепкало (слева), мужу которой - Валерию Цепкало - также запретили участвовать в избирательной кампании. После отказа в регистрации Бабарико и Цепкало женщины объявили о создании объединенного штаба.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

    Выступая на митинге, Светлана Тихановская прокомментировала задержание под Минском предполагаемых боевиков российской ЧВК Вагнера. "Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди и хотим мирных перемен, - заявила она. - Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы?" В ответ участники акции стали скандировать: "Хватит бояться - пора сопротивляться!"

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/AP Photo/S. Grits)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Тихановская, Колесникова и Цепкало стали символом протестов в Беларуси

    Акции, которые проводит совместный штаб Тихановской, Колесниковой и Цепкало, собирают полные стадионы и площади по всей стране. Объединив силы, три женщины превратились в символ протестов Беларуси. Между тем Сергею Тихановскому продлен арест на 15 суток, в СИЗО остается и Виктор Бабарико, а Валерий Цепкало из-за угроз покинул страну.

  • Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk (picture-alliance/dpa/Tass/N. Fedosenko)

    Выборы в Беларуси: массовый митинг в поддержку Тихановской

    Митинг прошел без задержаний

    Самый многочисленный в истории страны митинг длился до 22.00 - в соответствии с условиями, согласованными с властями. Задержаний ни в ходе митинга, ни после него не было.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 12:07

Оппонент Лукашенко Валерий Цепкало: "В Минске готовятся к незаконному удержанию власти"

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