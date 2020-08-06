Тихановская накануне выборов призвала белорусов отказаться от насилия

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская , накануне выборов главы государства, призвала белорусов не допустить насилия. "Белорусы, в гражданском и в форме, я прошу вас отказаться от насилия. Мы мирные люди... Нас большинство, и нам не нужна кровь на улицах городов. Жизнь каждого белоруса - самое ценное, что есть у нас, у нашей страны", - заявила Тихановская в видеообращении, опубликованном на Youtube-канале "Страна для жизни" в субботу, 8 августа.

Обращаясь к представителям силовых структур страны, политик попросила их "не выполнять преступные приказы". Она напомнила о задержании участников "велопробега солидарности", прошедшего накануне в Минске. "Мы просим власти опомниться… Такие методы борьбы с тем, кто не согласен, они не то, что неприемлемы, они за гранью", - заявила Тихановская.

Кандидат в президенты поблагодарила белорусов за "поддержку и доверие", отметив, что "столько сторонников перемен на улицах наших городов еще не было, в этом году мы убедились, что для нас, для белорусов нет ничего невозможного". Тихановская призвала проголосовать за нее на выборах президента, пообещав поддержку сотрудникам милиции, а также членам участковых комиссий, на которых "давят" с требованием фальсификации результатов выборов.

За честные и прозрачные выборы

Накануне Тихановская выпустила совместное видеообращение с Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой - представителями незарегистрированных претендентов на пост президента Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. В обращении Тихановская заявила, что выступает против "насилия на улицах и площадях" и за "честные, прозрачные выборы".

В Минске задержана глава штаба Тихановской

Между тем в Минске задержали начальника штаба Тихановской Марию Мороз. Ее везут в Центральное РОВД, сообщается в Instagram-канале "Страна для жизни". Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина сообщила корреспонденту DW, что Мороз задержали в 17.10 по местному времени "у нас на глазах, когда мы с Тихановской шли в штаб".

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. Кроме действующего президента страны Александра Лукашенко, ЦИК страны зарегистрировал для участия в них супругу известного в стране блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева и главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня. Досрочное голосование завершится вечером 8 августа.

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