The Sunday Times назвала Солсбери лучшим городом для жизни в Великобритании

По версии издания, Солсбери - лучшее место для жизни в Великобритании в 2019 году: благодаря средневековой архитектуре, окрестностям и сплоченности горожан после химатаки.
Город Солсбери, который расположен на юго-востоке графства Уилтшир в Англии, назван британским изданием The Sunday Times лучшим местом для жизни в Соединенном Королевстве в 2019 году. Об этом редакция сообщила в воскресенье, 14 апреля.
Средневековый город, знаменитый своим собором, "примечателен выдающейся историей и учебными заведениями высшего класса", пишет The Sunday Times, однако лидером списка из более 100 лучших городов его признали "за возрождающийся дух сообщества и великолепные окрестности". Так, одна из главных достопримечательностей Англии, Стоунхендж, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, находится всего в 13 километрах от Солсбери.
Сам город, архитектурный ансамбль которого сохранился почти в первозданном виде, расположен на краю Солсберийской равнины на реке Эйвон, в 50 километрах от морского побережья.
Трагедия, изменившая жизнь Солсбери
Печальную известность Солсбери приобрел весной 2018 года из-за отравления двойного агента, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. От химической атаки пострадали еще два человека - полицейский Ник Бейли и житель соседнего города Чарльз Роули. Его подруга Дон Стерджес погибла. По данным городской администрации, в результате трагедии за год поток туристов в Солсбери сократился на миллион человек.
В ходе расследования власти Великобритании обвинили Москву в применении боевого химического вещества "Новичок" на территории Соединенного Королевства. Из страны были высланы 23 российских дипломата. Великобританию поддержали США, НАТО, Германия, Франция, Евросоюз. Кремль отвергает причастность российских спецслужб к отравлению, несмотря на то, что британские следователи идентифицировали подозреваемых в совершении покушения - Александра Петрова и Руслана Боширова.
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