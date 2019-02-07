 The Sunday Times назвала Солсбери лучшим городом для жизни в Великобритании | Новости из Германии о Европе | DW | 14.04.2019

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Европа

The Sunday Times назвала Солсбери лучшим городом для жизни в Великобритании

По версии издания, Солсбери - лучшее место для жизни в Великобритании в 2019 году: благодаря средневековой архитектуре, окрестностям и сплоченности горожан после химатаки.

Английский город Солсбери, расположенный на юго-востоке графства Уилтшир

Английский город Солсбери

Город Солсбери, который расположен на юго-востоке графства Уилтшир в Англии, назван британским изданием The Sunday Times лучшим местом для жизни в Соединенном Королевстве в 2019 году. Об этом редакция сообщила в воскресенье, 14 апреля.

Стоунхендж, расположенный в 13 км от Солсбери

Стоунхендж в 13 км от Солсбери

Средневековый город, знаменитый своим собором, "примечателен выдающейся историей и учебными заведениями высшего класса", пишет The Sunday Times, однако лидером списка из более 100 лучших городов его признали "за возрождающийся дух сообщества и великолепные окрестности". Так, одна из главных достопримечательностей Англии, Стоунхендж, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, находится всего в 13 километрах от Солсбери.

Сам город, архитектурный ансамбль которого сохранился почти в первозданном виде, расположен на краю Солсберийской равнины на реке Эйвон, в 50 километрах от морского побережья.

Трагедия, изменившая жизнь Солсбери

Контекст

Пока власти Великобритании не предъявляют улики, свидетельствующие о причастности России к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, Москва усиливает свою активность в этом деле. (05.04.2018)

Великобритания представила новые свидетельства причастности России к использованию химического оружия на британской территории. (05.09.2018)

Печальную известность Солсбери приобрел весной 2018 года из-за отравления двойного агента, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. От химической атаки пострадали еще два человека - полицейский Ник Бейли и житель соседнего города Чарльз Роули. Его подруга Дон Стерджес погибла. По данным городской администрации, в результате трагедии за год поток туристов в Солсбери сократился на миллион человек.

В ходе расследования власти Великобритании обвинили Москву в применении боевого химического вещества "Новичок" на территории Соединенного Королевства. Из страны были высланы 23 российских дипломата. Великобританию поддержали США, НАТО, Германия, Франция, Евросоюз. Кремль отвергает причастность российских спецслужб к отравлению, несмотря на то, что британские следователи идентифицировали подозреваемых в совершении покушения - Александра Петрова и Руслана Боширова.

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Смотрите также:

  • Инфокарта Места, связанные с отравлением Скрипалей

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Где нашли следы "Новичка"

    В день отравления, 4 марта 2018 года, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были в баре The Mills в центре Солсбери и обедали в итальянском ресторане Zizzi. Около 16 часов по местному времени их нашли без сознания на скамейке рядом с торговым центром The Maltings. Полиция обнаружила в баре и ресторане следы "Новичка". Самой высокой концентрация яда оказалась на ручке входной двери дома Скрипаля.

  • Инфокарта Где находится лаборатория Портно-Даун

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Между Солсбери и Эймсбери

    Военная научно-техническая лаборатория "Портон-Даун", где было установлено, что яд, которым отравили Скрипалей, - это "Новичок", находится почти ровно посередине между Солсбери и Эймсбери. В Эймсбери живет еще один пострадавший от отравления этим ядом - Чарли Роули.

  • Инфокарта Поездка Роули и Cтерджес в Солсбери 29 июня

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Еще двое пострадавших от "Новичка"

    В "Портон-Даун" установили, что Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая скончалась от отравления, тоже подверглись воздействию "Новичка". За день до того, как им стало плохо, Роули и Стерджес были в Солсбери. Они побывали в садах королевы Елизаветы в десяти минутах ходьбы от скамейки, где нашли Скрипалей, и в приюте для бездомных. где жила Стерджес. Вечером пара уехала в Эймсбери.

  • Инфокарта Где Роули и Стерджес былипосле отравления

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Как развивались события в Эймсбери

    Утром 30 июня "скорая" увезла Дон Стерджес из дома Роули в Эймсбери. В тот же день госпитализировали и ее друга. Перед тем, как ему стало плохо, Роули был в аптеке Boots и баптистской церкви в Эймсбери. Жителям города, посещавшим эти места, было рекомендовано принять меры предосторожности. Позднее в доме Роули полиция нашла флакон с веществом, идентифицированным как "Новичок".

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 14:43

Дело Скрипалей: о чем рассказали жители Солсбери год спустя. DW Новости (04.03.2019)

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По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

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В отравлении Скрипалей, помимо Чепиги и Мишкина, мог участвовать разведчик, прибывший в Британию под именем Сергей Федотов. После отравления Скрипалей он еще несколько дней оставался в Англии, сообщила The Telegraph.

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В постпредстве РФ при ОЗХО сообщили, что получили ответы по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но считают их неудовлетворительными.

Federica Mogherini Hohe Vertreterin EU Aussenpolitik

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Министры иностранных дел ЕС утвердили режим санкций за разработку и применение химического оружия. Это открывает путь для введения конкретных санкций за химатаку в Солсбери.

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