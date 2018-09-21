 The Sunday Times: Команда Мэй готовится к досрочным выборам | Новости из Германии о Европе | DW | 23.09.2018

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Европа

The Sunday Times: Команда Мэй готовится к досрочным выборам

Досрочные выборы могут помочь Мэй заручиться поддержкой ее плана по "Брекзиту". Таким образом она также рассчитывает сохранить пост премьер-министра.

Тереза Мэй

Тереза Мэй

Команда премьер-министра Великобритании Терезы Мэй начала готовиться к проведению досрочных парламентских выборов, которые могут состояться в ноябре. Об этом в воскресенье, 23 сентября, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источники в окружении премьера.

Контекст

Отставка главы МИД Великобритании Бориса Джонсона демонстрирует раскол в правящей партии из-за "Брекзита". Британское правительство ведет свою страну в пропасть, считает Барбара Везель. (10.07.2018)

Несмотря на противостояние, правительство Терезы Мэй представило в Палате общин предложения по выходу Великобритании из ЕС. Центральное положение плана - создание с Евросоюзом зоны свободной торговли. (12.07.2018)

Цель досрочных выборов - получить общественную поддержку позиции Мэй по "Брекзиту", а также сохранить за ней премьерское кресло, пишет издание. По его информации, в окружении Мэй также решили снизить внутреннюю оппозицию ей и защитить ее от вотума недоверия - для этого один из ее приближенных объявил министрам о том, что Мэй может уйти в отставку летом 2019 года.

Сама Тереза Мэй по итогам прошедшего неформального саммита ЕС в Зальцбурге объявила, что переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза зашли в тупик. План Мэй по "Брекзиту" критикуют и ее оппоненты в Лондоне, и политики в Брюсселе.

Мэй уже объявляла о проведении досрочных выборов - в апреле 2017 года, объяснив их необходимость тем, что кабинету министров требуется твердый мандат для проведения переговоров с ЕС о "Брекзите". По итогам голосования ее партия потеряла абсолютное большинство в парламенте.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Ссылки в интернете

Сайт The Sunday Times

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