 The Sunday Times: Катар заплатил ФИФА 880 млн долларов за право принять ЧМ-2022 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.03.2019

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Мир

The Sunday Times: Катар заплатил ФИФА 880 млн долларов за право принять ЧМ-2022

Катарская гостелекомпания Al-Jazeera в течение трех лет перечислила ФИФА почти 900 млн долларов за права на трансляцию игр и в качестве бонуса, утверждают журналисты The Sunday Times.

Шейх Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и глава оценочной комиссии ФИФА Гарольд Мэйн-Николс в Дохе в сентябре 2010 года

Шейх Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и глава оценочной комиссии ФИФА Гарольд Мэйн-Николс в Дохе в сентябре 2010 года

Катар тайно предложил ФИФА 400 млн долларов за три недели до принятия организацией решения о том, где будет проходить чемпионат мира по футболу в 2022 году. Об этом свидетельствует расследование журналистов издания The Sunday Times, опубликованное в воскресенье, 10 марта.

Контекст

Один из свидетелей обвинения на суде о коррупции в ФИФА заявил, что Хулио Грондона получил как минимум 1 млн долларов за то, что проголосовал за Катар на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022. (15.11.2017)

Футбольный союз не хотел, чтобы Ричард Макларен проводил расследование накануне чемпионата мира по футболу 2018 года в России, пишет Der Spiegel со ссылкой на документы Football Leaks. (24.11.2018)

Впервые предположение о том, что Катар получил право проведения ЧМ-2022 незаконным путем, было высказано членом потерпевшей поражение делегации Австралии Бонитой Мерсиадес в книге "Чего бы ни стоило: инсайдерская история методов ФИФА"  в 2018 году.

В частности, Мерсиадес утверждала, что на тот момент функционеры ФИФА были обеспокоены тем, что в случае проведения ЧМ-2022 в Катаре исполнительный орган чемпионата столкнется с финансовыми потерями. Тогда телекомпания Al-Jazeera в рамках тайного соглашения предложила безвозмездно перевести на счет футбольной ассоциации 100 млн долларов в качестве бонуса, если она выберет Катар.

Сделка была одобрена генсеком ФИФА Жеромом Вальке

Сделка была заключена с ведома Жерома Вальке, который в 2010 году был генеральным секретарем ФИФА, писала в своей книге Мерсиадес.  В 2016 году Вальке был отстранен от должности без права восстановления по обвинению во взяточничестве.

Журналисты The Sunday Times заявили, что документы, которыми они располагают, подтверждают обвинение, выдвинутое Мерсиадес.

По информации расследователей, в договоре между телекомпанией Al-Jazeera и ФИФА действительно фигурировала беспрецедентная сумма в 100 млн долларов, которая должна была быть переведена на указанный ФИФА счет в случае, если футбольная ассоциация сделает выбор в пользу Катара. "Если соревнование 2022 года будет проведено в Катаре, Al-Jazeera обязуется в дополнение к гонорару за права (трансляции. - Ред.) перевести на желаемый счет ФИФА денежную сумму в размере 100 млн долларов", - цитируют журналисты договор.

Вторая выплата была сделана в 2013 году

Следующее предложение на сумму 480 млн долларов поступило ФИФА три года спустя от спортивного телеканала Al-Jazeera - BeIN Sports - за права на трансляцию чемпионатов 2026 и 2030 годов. Телеканал взял на себя обязательство перевести ФИФА еще 480 млн долларов в качестве оплаты прав на трансляцию. Эта информация содержится в копии секретного договора о покупке прав на телетрансляцию игр, который попал в руки журналистов.

Как говорится в расследовании, этот документ фигурирует в качестве улики в деле о коррупции, которое завела в отношении ФИФА полиция Швейцарии.

Дэмиан Коллинз, председатель комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту в парламенте Великобритании, реагируя на публикацию The Sunday Times, потребовал от ФИФА заморозить платежи от Al-Jazeera и начать немедленное расследование инцидента. Договор, о котором идет речь, политик назвал "явным нарушением правил".

В свою очередь представители ФИФА заявили, что организация "сотрудничает и будет впредь сотрудничать с властями".

В 2010 году за право принять у себя ЧМ-2022, кроме Катара, соревновались США, Австралия, Южная Корея и Япония.

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    Автор: Илья Коваль


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