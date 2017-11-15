The Sunday Times: Катар заплатил ФИФА 880 млн долларов за право принять ЧМ-2022

Катар тайно предложил ФИФА 400 млн долларов за три недели до принятия организацией решения о том, где будет проходить чемпионат мира по футболу в 2022 году. Об этом свидетельствует расследование журналистов издания The Sunday Times, опубликованное в воскресенье, 10 марта.

Впервые предположение о том, что Катар получил право проведения ЧМ-2022 незаконным путем, было высказано членом потерпевшей поражение делегации Австралии Бонитой Мерсиадес в книге "Чего бы ни стоило: инсайдерская история методов ФИФА" в 2018 году.

В частности, Мерсиадес утверждала, что на тот момент функционеры ФИФА были обеспокоены тем, что в случае проведения ЧМ-2022 в Катаре исполнительный орган чемпионата столкнется с финансовыми потерями. Тогда телекомпания Al-Jazeera в рамках тайного соглашения предложила безвозмездно перевести на счет футбольной ассоциации 100 млн долларов в качестве бонуса, если она выберет Катар.

Сделка была одобрена генсеком ФИФА Жеромом Вальке

Сделка была заключена с ведома Жерома Вальке, который в 2010 году был генеральным секретарем ФИФА, писала в своей книге Мерсиадес. В 2016 году Вальке был отстранен от должности без права восстановления по обвинению во взяточничестве.

Журналисты The Sunday Times заявили, что документы, которыми они располагают, подтверждают обвинение, выдвинутое Мерсиадес.

По информации расследователей, в договоре между телекомпанией Al-Jazeera и ФИФА действительно фигурировала беспрецедентная сумма в 100 млн долларов, которая должна была быть переведена на указанный ФИФА счет в случае, если футбольная ассоциация сделает выбор в пользу Катара. "Если соревнование 2022 года будет проведено в Катаре, Al-Jazeera обязуется в дополнение к гонорару за права (трансляции. - Ред.) перевести на желаемый счет ФИФА денежную сумму в размере 100 млн долларов", - цитируют журналисты договор.

Вторая выплата была сделана в 2013 году

Следующее предложение на сумму 480 млн долларов поступило ФИФА три года спустя от спортивного телеканала Al-Jazeera - BeIN Sports - за права на трансляцию чемпионатов 2026 и 2030 годов. Телеканал взял на себя обязательство перевести ФИФА еще 480 млн долларов в качестве оплаты прав на трансляцию. Эта информация содержится в копии секретного договора о покупке прав на телетрансляцию игр, который попал в руки журналистов.

Как говорится в расследовании, этот документ фигурирует в качестве улики в деле о коррупции, которое завела в отношении ФИФА полиция Швейцарии.

Дэмиан Коллинз, председатель комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту в парламенте Великобритании, реагируя на публикацию The Sunday Times, потребовал от ФИФА заморозить платежи от Al-Jazeera и начать немедленное расследование инцидента. Договор, о котором идет речь, политик назвал "явным нарушением правил".

В свою очередь представители ФИФА заявили, что организация "сотрудничает и будет впредь сотрудничать с властями".

В 2010 году за право принять у себя ЧМ-2022, кроме Катара, соревновались США, Австралия, Южная Корея и Япония.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Самые громкие скандалы в большом спорте в XXI веке Искушения большого спорта В спорте высших достижений играют по-крупному. Мировая слава и многомиллионные спонсорские контракты, помноженные на азарт и безграничные амбиции - ради побед и призовых спортсмены порой готовы забыть о принципах fair play. Не упускают свою выгоду и нечистые на руку спортивные функционеры. DW - о самых громких скандалах мирового спорта последних лет.

Самые громкие скандалы в большом спорте в XXI веке Договорные матчи топ-теннисистов 18 января 2016 года ВВС и BuzzFeed сообщили о получении документов, которые указывают на то, что за последние 10 лет 16 игроков Топ-50, включая победителей турниров "Большого шлема", могли участвовать в договорных матчах. Всего под подозрением оказались 70 теннисистов. Пока авторы расследования конкретных имен не называют.

Самые громкие скандалы в большом спорте в XXI веке Коррупционный и допинговый скандалы в легкой атлетике История, начавшаяся в 2015 году с разоблачения массового употребления допинга российскими легкоатлетами, в начале 2016 года переросла в крупнейший коррупционный скандал вокруг Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Выяснилось, что функционеры IAAF, включая ее главу Ламина Диака, скрывали факты применения допинга спортсменами.

Самые громкие скандалы в большом спорте в XXI веке Коррупция в ФИФА и УЕФА 21 декабря 2015 года президент ФИФА Йозеф Блаттер и руководитель УЕФА Мишель Платини были отстранены от футбола на ближайшие 8 лет. А предшествовали этому многочисленные аресты высокопоставленных чиновников ФИФА в мае того же года, а также обвинения в отмывании денег, откатах и прочей коррупционной деятельности на протяжении целых 24 лет.

Самые громкие скандалы в большом спорте в XXI веке Допинговый король "Большой петли" Человек, победивший рак. Рекордсмен, семь раз подряд выигрывавший самую престижную велогонку "Тур де Франс". В 2012 году американца Лэнса Армстронга дисквалифицировали за применение допинга и аннулировали все его результаты, начиная с возвращения в 1998 году в велоспорт после лечения. В январе 2013 года в телеинтервью Армстронг публично признался в использовании допинга.

Самые громкие скандалы в большом спорте в XXI веке Дисквалификация российских биатлонистов В биатлоне допинговые скандалы не редкость. Один из самых громких произошел в феврале 2009 года, когда попались три члена сборной России. Альбина Ахатова после дисквалификации в большой спорт не вернулась. Дмитрий Ярошенко вскоре после возвращения завершил карьеру. А Екатерину Юрьеву в июле 2014 года, после окончания ею выступлений, вновь дисквалифицировали за допинг - на этот раз на 12 лет.

Самые громкие скандалы в большом спорте в XXI веке Шпионаж в Формуле-1 В 2007 году механик команды Ferrari передал своему другу из McLaren 780-страничный документ с секретной технической информацией об устройстве итальянского болида. По итогам разбирательства Международная автомобильная федерация (FIA) исключила McLaren из розыгрыша Кубка конструкторов 2007 года и наложила на команду штраф в размере 100 млн долларов.

Самые громкие скандалы в большом спорте в XXI веке "Кальчополи" Под этим названием скрывается скандал в итальянском футболе, разразившийся в мае 2006 года. В договорных матчах оказались замешаны футбольные клубы "Ювентус", "Милан", "Фиорентина", "Лацио" и "Реджина". С них сняли по несколько очков, а гордость Серии А, туринский "Ювентус", отправили во второй по силе дивизион. И к тому же еще лишили двух чемпионств, нечестно добытых в 2005 и 2006 годах.

Самые громкие скандалы в большом спорте в XXI веке Олимпийский допинговый скандал в лыжных гонках Две российские лыжницы, олимпийские чемпионки Лариса Лазутина и Ольга Данилова, а также испанец Йоханн Мюлегг попались на допинге на Олимпиаде-2002. Все их достижения на Играх в Солт-Лейк-Сити аннулировали. Данилова лишилась серебряной медали, Лазутина - одного золота и двух серебряных наград, а Мюлегг вынужден был забыть о звании трехкратного олимпийского чемпиона.

Самые громкие скандалы в большом спорте в XXI веке Алина Кабаева и допинг В сентябре 2001 года произошел первый в 21-м веке допинговый скандал с участием российских спортсменов. Алина Кабаева и Ирина Чащина были дисквалифицированы на 2 года за употребление фуросемида, а также лишены всех титулов на Играх доброй воли и чемпионате мира, состоявшихся в 2001 году. Автор: Илья Коваль

