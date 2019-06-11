The New York Times отказывается от публикации политических карикатур

Об отказе от политических карикатур в международном издании NYT объявлено на фоне скандала об антисемитизме. Скандал разразился после публикации карикатуры на Нетаньяху и Трампа.
Газета The New York Times (NYT) через несколько недель после публикации карикатуры, которую посчитали антисемитской, отказывается от ежедневной публикации политических карикатур в международном издании. Редактор газеты Джеймс Беннет заявил во вторник, 11 июня, что данное решение вступит в силу с 1 июля. Он отметил, что речь идет о сугубо плановой мере: международное издание NYT планировалось привести в соответствие с американским еще год назад.
Однако один из ведущих карикатуристов NYT Патрик Чапатт выразил мнение, что данное решение было принято после скандала, вызванного публикацией в апреле карикатуры, на которой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху изображен собакой-поводырем со звездой Давида на ошейнике, ведущей на поводке слепого президента США Дональда Трампа в кипе.
Негодование в еврейской общине в США
Публикация этой карикатуры вызвала бурю негодования в американской еврейской общине, а постпред Израиля в ООН даже сравнил ее с нацистским пропагандистским таблоидом Der Stürmer. Через несколько дней после публикации, редакция NYT назвала эту карикатуру антисемитской и оскорбительной и обещала наказать ответственного редактора.
Патрик Чапатт также осудил публикацию карикатуры, однако выразил обеспокоенность по поводу того, что СМИ все больше сгибаются под политическим давлением и критикой со стороны "толп моралистов" в соцсетях. "За последние годы некоторые самые талантливые карикатуристы лишились работы из-за того, что их издатели посчитали их работы слишком критичными по отношению к Трампу. Быть может, нам пора начинать беспокоиться", - сказал художник.
Джеймс Беннет выразил надежду на то, что NYT продолжит сотрудничество с Чапаттом и другим известным карикатуристом Хенг Ким Суном в других проектах.
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