 The New York Times отказывается от публикации политических карикатур | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.06.2019

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Мир

The New York Times отказывается от публикации политических карикатур

Об отказе от политических карикатур в международном издании NYT объявлено на фоне скандала об антисемитизме. Скандал разразился после публикации карикатуры на Нетаньяху и Трампа.

Газета New York Times

Газета The New York Times (NYT) через несколько недель после публикации карикатуры, которую посчитали антисемитской, отказывается от ежедневной публикации политических карикатур в международном издании. Редактор газеты Джеймс Беннет заявил во вторник, 11 июня, что данное решение вступит в силу с 1 июля. Он отметил, что речь идет о сугубо плановой мере: международное издание NYT планировалось привести в соответствие с американским еще год назад.

Однако один из ведущих карикатуристов NYT Патрик Чапатт выразил мнение, что данное решение было принято после скандала, вызванного публикацией в апреле карикатуры, на которой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху изображен собакой-поводырем со звездой Давида на ошейнике, ведущей на поводке слепого президента США Дональда Трампа в кипе.

Контекст

3 мая - Всемирный день свободы печати. Нельзя допустить, чтобы о ней вспоминали лишь раз в году, считает генеральный директор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург. (03.05.2018)

В октябре 1962 года полиция захватила помещения редакции журнала Spiegel. Издатель журнала Рудольф Аугштайн был арестован. Для высших политических кругов страны скандал не остался без последствий. (27.04.2010)

Негодование в еврейской общине в США

Публикация этой карикатуры вызвала бурю негодования в американской еврейской общине, а постпред Израиля в ООН даже сравнил ее с нацистским пропагандистским таблоидом Der Stürmer. Через несколько дней после публикации, редакция NYT назвала эту карикатуру антисемитской и оскорбительной и обещала наказать ответственного редактора.

Патрик Чапатт также осудил публикацию карикатуры, однако выразил обеспокоенность по поводу того, что СМИ все больше сгибаются под политическим давлением и критикой со стороны "толп моралистов" в соцсетях. "За последние годы некоторые самые талантливые карикатуристы лишились работы из-за того, что их издатели посчитали их работы слишком критичными по отношению к Трампу. Быть может, нам пора начинать беспокоиться", - сказал художник.

Джеймс Беннет выразил надежду на то, что NYT продолжит сотрудничество с Чапаттом и другим известным карикатуристом Хенг Ким Суном в других проектах.

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