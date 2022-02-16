Танки в овечьей шкуре, или Как РФ отводит войска от границы Украины

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Москва сообщает об отводе российских войск от границ Украины. Но эти заявления больше похожи на операцию прикрытия, считает карикатурист Сергей Елкин.
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Генеральный секретарь НАТО заявил, что у России достаточно сил и возможностей для вторжения. Британская разведка сообщила о переброске дополнительной бронетехники, вертолетов и полевого госпиталя.
К Украине из РФ движется дополнительная бронетехника, вертолеты и полевой госпиталь, сообщает британская разведка. США заявляют о переброске к границе еще 7000 российских солдат.