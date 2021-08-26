Талибы и Фронт национального сопротивления решили начать диалог

Представители террористического движения "Талибан" и Фронта национального сопротивления, говорящего от лица не подчинившейся боевикам провинции Панджшер на севере Афганистана, договорились не начинать боевых действий до следующих переговоров. Об этом сообщил в четверг, 26 августа, бывший первый заместитель председателя Национального собрания - парламента страны - Мухаммад Алам Езидьяр. Его слова привело агентство "Интерфакс".

Прямой диалог проходил в Чарикаре (провинция Парван). Как в свою очередь написал в Facebook представитель антиталибского движения Абдул Хафиз Мансур, делегация талибов состояла из семи человек, а Фронта национального сопротивления - из 12.

Стороны договорились о продолжении диалога

"Стороны условились продолжать диалог о мире во избежание вооруженных атак в отношении позиций друг друга", - подчеркнул Мансур. Дата следующей встречи будет согласована руководством противоборствующих сторон позднее.

"Переговоры должны быть возобновлены для достижения прочного мира и стабильности в стране", - в свою очередь отметил Мухаммад Алам Езидьяр.

Сын лидера моджахедов против талибов

Панджшер к северо-западу от Кабула остается единственным регионом Афганистана, который не был захвачен "Талибаном". Там сын одного из главных лидеров антисоветского сопротивления в Афганистане 1980-х годов Ахмада Шаха Масуда - Ахмад Мансур собрал остатки регулярной армии, спецназа, а также отряды местного ополчения. Именно туда удалился из Кабула вице-президент страны Амрулла Салех, который после бегства президента Ашрафа Гани провозгласил себя главой государства. Он призвал к вооруженному сопротивлению талибам.

В телефонном интервью агентству Reuters Ахмад Масуд заявил, что надеется провести с исламистами мирные переговоры, но его силы готовы к бою. "Мы хотим заставить талибов понять, что единственный путь вперед - это переговоры. Мы не хотим, чтобы началась война, - подчеркнул Масуд, отметив, что его сторонники готовы сражаться, если силы "Талибана" попытаются вторгнуться в Панджшер. - Они хотят защищаться, они хотят бороться, они хотят противостоять любому тоталитарному режиму".

Смотрите также: