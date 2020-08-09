 ″Талибан″ заявил о готовности к переговорам после освобождения 400 заключенных | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.08.2020

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Мир

"Талибан" заявил о готовности к переговорам после освобождения 400 заключенных

Внутриафганские мирные переговоры могут начаться в течение недели, сообщил представитель правительства в Кабуле.

КПП возле тюрьмы Баграм на севере Кабула

КПП возле тюрьмы Баграм на севере Кабула

Радикальное исламское движение "Талибан" подтвердило готовность к мирным переговорам с правительством Афганистана после выхода из тюрем 400 талибов. "Наша позиция ясна: когда освобождение заключенных завершится мы в течение недели будем готовы к внутриафганским переговорам", - заявил представитель группировки Сухаил Шахин агентству AFP в понедельник, 10 августа. По его словам, первый раунд переговоров может пройти в столице Катара Дохе.

Переговоры могут начаться в течение недели

Между тем представитель правительства в Кабуле сообщил Reuters, что президент Ашраф Гани подпишет указ об освобождении 400 считающихся особенно опасными талибов еще 10 августа, а мирные переговоры могут начаться в течение недели.

Накануне на чрезвычайном собрании старейшин племен Афганистана (лойя джирга) в Кабуле решено освободить 400 находящихся в тюрьмах страны сторонников радикального исламского движения "Талибан", чтобы сделать возможным проведение внутриафганских переговоров. Президент Афганистана Гани, выступая перед более чем 3 тысячами членов лойя джирги, заявил об издании соответствующего указа. По данным представителя Национального совета безопасности, процесс освобождения талибов может начаться в ближайшие два дня.

Решающий шаг к началу переговоров с "Талибаном"

До сих пор власти в Кабуле отказывались освободить из тюрем талибов, которые, по их данным, совершили тяжкие уголовные преступления. Несколько дней назад Гани заявил, что не имеет полномочий отпускать на свободу боевиков и что это решение должна принять лойя джирга.

Освобождение 400 талибов, считающихся Кабулом особенно опасными, называется решающим шагом для начала мирных переговоров с "Талибаном" об урегулировании длящегося 19 лет конфликта на Гиндукуше.

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