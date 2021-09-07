СМИ: Жители ФРГ выводят миллиарды евро в "налоговые оазисы"

Почти 11,9 млрд евро вывели состоятельные жители Германии в 2019 году в "налоговый рай" на острове Гернси в Ла-Манше , где регистрируется большое число офшорных компаний. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщила немецкая газета Die Süddeutsche Zeitung (SZ) со ссылкой на документы федерального министерства финансов ФРГ.

По его данным, сопоставимая сумма выведена в Лихтенштейн. При этом на Островах Кайман в Карибском море в 2019 году были размещены 8,5 млрд евро жителей ФРГ, отмечает издание.

Швейцария отказалась раскрывать статистику

Между тем Швейцария в перечне отсутствует, поскольку она выступила против публикации статистических данных. В то же время, как напомнила SZ, в 2018 году в швейцарских банках находилось чуть более 133 млрд евро германских налогоплательщиков.

На этом фоне представитель фракции Левой партии в бундестаге Фабио де Мази (Fabio de Masi) уже раскритиковал сокрытие данных рядом государств. "Так эти страны препятствуют прозрачности и защищают налоговых преступников", - уверен он.

Крупные банки Европы получают прибыль в "налоговых гаванях"

Между тем, как стало известно по итогам изучения отчетности 36 крупных европейских финансовых институтов, те в среднем получают 20 млрд евро прибыли в год в "налоговых оазисах". Это следует из исследования Новой Европейской налоговой обсерватории. Указанная сумма ответствует примерно 14% от их общей прибыли до уплаты налогов.

В этой связи такие финучреждения, как Deutsche Bank и Commerzbank, переводят средства в подобные зоны, чтобы платить меньше налогов. Комментируя ситуацию, депутат Европарламента от "Союза-90/"зеленых" Свен Гигольд (Sven Giegold) высказал мнение, что выводы специалистов говорят о необходимости эффективного минимального налогообложения крупных компаний.

"Райские досье"

В 2017 году утечка документов Appleby легла в основу международного журналистского расследования, получившего название "Райские досье" (Paradise Papers). В распоряжении SZ тогда оказались 13,4 млн документов, доказывающих, насколько распространенными, несмотря на все предыдущие разоблачения, остаются схемы так называемых "налоговых оптимизаций" и заурядного уклонения от уплаты налогов.

Российскую часть "Райских досье" разрабатывали журналисты "Новой газеты", которая синхронно с Süddeutsche Zeitung публиковала материалы, где упоминались такие известные личности, как Игорь Шувалов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Алишер Усманов, бывшая жена главы "Роснефти" Марина Сечина, возможный однокурсник президента РФ Владимира Путина - Николай Егоров - и другие.

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