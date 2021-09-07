СМИ: Жители ФРГ выводят миллиарды евро в "налоговые оазисы"

Почти 11,9 млрд евро вывели состоятельные жители Германии в 2019 году в "налоговый рай" на острове Гернси в Ла-Манше , где регистрируется большое число офшорных компаний. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщила немецкая газета Die Süddeutsche Zeitung (SZ) со ссылкой на документы федерального министерства финансов ФРГ.
По его данным, сопоставимая сумма выведена в Лихтенштейн. При этом на Островах Кайман в Карибском море в 2019 году были размещены 8,5 млрд евро жителей ФРГ, отмечает издание.
Швейцария отказалась раскрывать статистику
Между тем Швейцария в перечне отсутствует, поскольку она выступила против публикации статистических данных. В то же время, как напомнила SZ, в 2018 году в швейцарских банках находилось чуть более 133 млрд евро германских налогоплательщиков.
На этом фоне представитель фракции Левой партии в бундестаге Фабио де Мази (Fabio de Masi) уже раскритиковал сокрытие данных рядом государств. "Так эти страны препятствуют прозрачности и защищают налоговых преступников", - уверен он.
Крупные банки Европы получают прибыль в "налоговых гаванях"
Между тем, как стало известно по итогам изучения отчетности 36 крупных европейских финансовых институтов, те в среднем получают 20 млрд евро прибыли в год в "налоговых оазисах". Это следует из исследования Новой Европейской налоговой обсерватории. Указанная сумма ответствует примерно 14% от их общей прибыли до уплаты налогов.
В этой связи такие финучреждения, как Deutsche Bank и Commerzbank, переводят средства в подобные зоны, чтобы платить меньше налогов. Комментируя ситуацию, депутат Европарламента от "Союза-90/"зеленых" Свен Гигольд (Sven Giegold) высказал мнение, что выводы специалистов говорят о необходимости эффективного минимального налогообложения крупных компаний.
"Райские досье"
В 2017 году утечка документов Appleby легла в основу международного журналистского расследования, получившего название "Райские досье" (Paradise Papers). В распоряжении SZ тогда оказались 13,4 млн документов, доказывающих, насколько распространенными, несмотря на все предыдущие разоблачения, остаются схемы так называемых "налоговых оптимизаций" и заурядного уклонения от уплаты налогов.
Российскую часть "Райских досье" разрабатывали журналисты "Новой газеты", которая синхронно с Süddeutsche Zeitung публиковала материалы, где упоминались такие известные личности, как Игорь Шувалов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Алишер Усманов, бывшая жена главы "Роснефти" Марина Сечина, возможный однокурсник президента РФ Владимира Путина - Николай Егоров - и другие.
Смотрите также:
-
"Райские досье" или "Файлы райских островов"
Российский интерес американского министра
Министра торговли Уилбура Росса связывают коммерческие интересы с базирующейся в Великобритании компанией Navigator Holdings, сотрудничающей с крупнейшим нефтехимическим холдингом России "Сибур". "Сибуром" владеют лица, входящие в ближайшее окружение Владимира Путина - Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Кирилл Шамалов.
-
"Райские досье" или "Файлы райских островов"
Русская доля в Facebook и Twitter
Российский предприниматель Юрий Мильнер по данным авторов "Райских досье", вложил сотни миллионов долларов в компании Facebook Inc. и Twitter Inc. при поддержке Кремля. Приобретение им акций Twitter осуществлялось при финансовой поддержке российского банка с госучастием - ВТБ. Инвестиции в Facebook осуществлялись при участии дочерней компании "Газпром".
-
"Райские досье" или "Файлы райских островов"
Банкиры королевы инвестировали в офшорную зону
Герцогство Ланкастера, управляющее активами для личного дохода королевы Великобритании Елизаветы II, инвестировало в фонд на Каймановых островах. Этот фонд вкладывал деньги в компанию, контролирующую скандальную финансовую организацию BrightHouse, которая предоставляла микрозаймы клиентам почти под 100% годовых.
-
"Райские досье" или "Файлы райских островов"
Nike - бег от налогов
Всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви Nike Inc. выстроил такую финансовую схему, которая с помощью офшоров на Бермудских островах и, позднее, в Нидерландах, позволила компании за пределами США уклониться от налоговых выплат в миллиарды евро.
-
"Райские досье" или "Файлы райских островов"
Ох, яблочко...
Американская корпорация Apple, занимающая первое место в мире по размерам рыночной капитализации, также была зарегистрирована в одной из стран "налогового рая", свидетельствуют результаты расследования.
-
"Райские досье" или "Файлы райских островов"
Премьер Канады от комментариев отказался
Близкий помощник премьер-министра Канады Джастина Трюдо - Стивен Бронфман - был вовлечен в сомнительные бизнес-схемы. Через связанные с ним фирмы в офшорах из страны, возможно, были выведены миллионы долларов налоговых выплат. Ни Трюдо, ни его советник запрос журналистов комментировать не стали.
-
"Райские досье" или "Файлы райских островов"
Швейцарская Glencore
В досье фигурирует также один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов - швейцарская компания Glencore. Предполагается, что компания смогла заключить сделку по добыче сырья в ДР Конго благодаря крупной взятке. В результате чего государство лишилось сотен миллионов долларов налоговых поступлений.
-
"Райские досье" или "Файлы райских островов"
Немецкие фигуранты досье
Документы досье ведут к семье миллиардера Курта Энгельхорна (на фото с женой Хайди), а значит к одному из крупнейших в Германии уголовных дел по (не)уплате налогов. А также рассказывают о том, как владелец игорного бизнеса Пауль Гаузельманн использует законы острова Мэн, чтобы заработать на азартных играх, некоторые из которых - под запретом.
Автор: Екатерина Венкина