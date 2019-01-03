Сын Михаэля Шумахера будет выступать в "Формуле-1"

Спустя восемь лет после окончания карьеры семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Михаэля Шумахера (Michael Schumacher) в "королевских гонках" будет выступать его сын. 21-летний Мик Шумахер (Mick Schumacher) подписал многолетний контракт с командой "Хаас" и начнет выступления в ее составе в следующем сезоне, сообщила в среду, 2 декабря, пресс-служба американской команды.
Шумахер будет участвовать в первой практике Гран-при Абу-Даби, отмечается далее. При этом в команде не уточнили, на сколько лет был подписан контракт. Директор "Хааса" Гюнтер Штайнер отметил, что решение включить в команду Мика Шумахера было принято на основании его результатов.
В свою очередь Мик Шумахер заявил, что "невероятно счастлив и просто лишен дара речи" в связи с перспективой участвовать в гонках "Формулы-1" в следующем году. "Конечно, это невероятное чувство. Я еще не осознал это на 100 процентов и рад, что скоро все начнется", - отметил он, обращаясь к своим болельщикам.
Ранее команда "Хаас" объявила также о подписании контракта с 21-летним россиянином Никитой Мазепиным.
Мик Шумахер возглавляет общий зачет "Формулы-2"
В настоящий момент Шумахер выступает в "Формуле-2" в составе академии "Феррари" и с 205 очками возглавляет общий зачет.
Знаменитый гонщик Михаэль Шумахер, отец Мика Шумахера, в декабре 2013 года получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах. После этого около полугода он находился в коме. О нынешнем состоянии здоровья 51-летнего экс-чемпиона практически ничего не известно.
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Несчастный случай на горнолыжном спуске
Даже катаясь на лыжах, знаменитый автогонщик предпочитал скорость. Несчастный случай с семикратным чемпионом мира в гонках "Формулы-1" произошел 29 декабря во время отпуска во французских Альпах: на горнолыжном спуске Михаэль Шумахер получил тяжелую травму головы.
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Шумахер: любовь к риску не только на гоночной трассе
Клиника в Гренобле
Сразу после несчастного случая 44-летний спортсмен был доставлен в клинику в Гренобле, где ему была сделана операция. Врачи диагностировали Михаэлю Шумахеру черепно-мозговую травму и ввели его в состояние искусственной комы.
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Шумахер: любовь к риску не только на гоночной трассе
Состояние гонщика критическое
После операции лечащие врачи Михаэля Шумахера в Гренобле сделали заявление для прессы. Жан-Марк Гренье сообщил, что пациент находится в критическом состоянии. Для дальнейшего лечения знаменитого автогонщика в Гренобль был срочно вызван нейрохирург из Парижа.
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Шумахер: любовь к риску не только на гоночной трассе
Семикратный чемпион мира
В 2012 году семикратный чемпион мира в классе "Формулы-1" объявил о завершении карьеры. Для болельщиков он был одним из самых любимых немецких спортсменов. Помимо гонок, Михаэль Шумахер увлекался ездой на мотоцикле, горными лыжами и футболом.
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Шумахер: любовь к риску не только на гоночной трассе
Семья и друзья рядом
Отпуск на злополучном горнолыжном курорте Михаэль Шумахер проводил вместе с семьей. По сообщениям информагентств, в клинике, куда доставили спортсмена, находятся не только его супруга Коринна (на фото в центре), но и многие коллеги и друзья времен его участия в автогонках на болидах Ferrari и Mercedes.
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Шумахер: любовь к риску не только на гоночной трассе
Постоянные аварии
В годы спортивной карьеры пилота "Формулы-1" Михаэль Шумахер неоднократно попадал в аварии. На фото один из самых известных случаев - столкновение с британцем Деймоном Хиллом в 1994 году.
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Шумахер: любовь к риску не только на гоночной трассе
Скорость не только на болидах
Михаэль Шумахер любил рисковать не только на трассах "Формулы-1". Во время падения с мотоцикла в Испании в 2009 году он получил травму шейного отдела позвоночника.
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Шумахер: любовь к риску не только на гоночной трассе
Беспокойство за кумира
Миллионы болельщиков следили за победами Шумахера на экранах телевизоров и на гоночных трассах. Сегодня они надеются, что знаменитый автогонщик выкарабкается и из последней аварии.
Автор: Марко Лангер, Ирина Филатова