 Сын Михаэля Шумахера будет выступать в ″Формуле-1″ | Новости из Германии о Германии | DW | 02.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Сын Михаэля Шумахера будет выступать в "Формуле-1"

Американская команда "Хаас" подписала контракт с Миком Шумахером. Сын Михаэля Шумахера начнет выступать в "Формуле-1" в 2021 году.

Мик Шумахер на фоне портрета отца

Мик Шумахер на фоне портрета своего отца

Спустя восемь лет после окончания карьеры семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Михаэля Шумахера (Michael Schumacher) в "королевских гонках" будет выступать его сын. 21-летний Мик Шумахер (Mick Schumacher) подписал многолетний контракт с командой "Хаас" и начнет выступления в ее составе в следующем сезоне, сообщила в среду, 2 декабря, пресс-служба американской команды.

Шумахер будет участвовать в первой практике Гран-при Абу-Даби, отмечается далее. При этом в команде не уточнили, на сколько лет был подписан контракт. Директор "Хааса" Гюнтер Штайнер отметил, что решение включить в команду Мика Шумахера было принято на основании его результатов.

В свою очередь Мик Шумахер заявил, что "невероятно счастлив и просто лишен дара речи" в связи с перспективой участвовать в гонках "Формулы-1" в следующем году. "Конечно, это невероятное чувство. Я еще не осознал это на 100 процентов и рад, что скоро все начнется", - отметил он, обращаясь к своим болельщикам.

Ранее команда "Хаас" объявила также о подписании контракта с 21-летним россиянином Никитой Мазепиным.

Мик Шумахер возглавляет общий зачет "Формулы-2"

В настоящий момент Шумахер выступает в "Формуле-2" в составе академии "Феррари" и с 205 очками возглавляет общий зачет.

Знаменитый гонщик Михаэль Шумахер, отец Мика Шумахера, в декабре 2013 года получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах. После этого около полугода он находился в коме. О нынешнем состоянии здоровья 51-летнего экс-чемпиона практически ничего не известно.

Смотрите также:

  • Michael Schumacher Ski-Unfall

    Шумахер: любовь к риску не только на гоночной трассе

    Несчастный случай на горнолыжном спуске

    Даже катаясь на лыжах, знаменитый автогонщик предпочитал скорость. Несчастный случай с семикратным чемпионом мира в гонках "Формулы-1" произошел 29 декабря во время отпуска во французских Альпах: на горнолыжном спуске Михаэль Шумахер получил тяжелую травму головы.

  • Michael Schumacher Unfall Krankenhaus Centre Hospitalier Universitaire Grenoble

    Шумахер: любовь к риску не только на гоночной трассе

    Клиника в Гренобле

    Сразу после несчастного случая 44-летний спортсмен был доставлен в клинику в Гренобле, где ему была сделана операция. Врачи диагностировали Михаэлю Шумахеру черепно-мозговую травму и ввели его в состояние искусственной комы.

  • Michael Schumacher Ski-Unfall Klinikleiter Grenoble

    Шумахер: любовь к риску не только на гоночной трассе

    Состояние гонщика критическое

    После операции лечащие врачи Михаэля Шумахера в Гренобле сделали заявление для прессы. Жан-Марк Гренье сообщил, что пациент находится в критическом состоянии. Для дальнейшего лечения знаменитого автогонщика в Гренобль был срочно вызван нейрохирург из Парижа.

  • Michael Schumacher Ski-Unfall

    Шумахер: любовь к риску не только на гоночной трассе

    Семикратный чемпион мира

    В 2012 году семикратный чемпион мира в классе "Формулы-1" объявил о завершении карьеры. Для болельщиков он был одним из самых любимых немецких спортсменов. Помимо гонок, Михаэль Шумахер увлекался ездой на мотоцикле, горными лыжами и футболом.

  • Michael Schumacher Corinna und Manager Weber

    Шумахер: любовь к риску не только на гоночной трассе

    Семья и друзья рядом

    Отпуск на злополучном горнолыжном курорте Михаэль Шумахер проводил вместе с семьей. По сообщениям информагентств, в клинике, куда доставили спортсмена, находятся не только его супруга Коринна (на фото в центре), но и многие коллеги и друзья времен его участия в автогонках на болидах Ferrari и Mercedes.

  • Michael Schumacher Crash mit Damon Hill 1994 Flash-Galerie

    Шумахер: любовь к риску не только на гоночной трассе

    Постоянные аварии

    В годы спортивной карьеры пилота "Формулы-1" Михаэль Шумахер неоднократно попадал в аварии. На фото один из самых известных случаев - столкновение с британцем Деймоном Хиллом в 1994 году.

  • Michael Schumacher 2008

    Шумахер: любовь к риску не только на гоночной трассе

    Скорость не только на болидах

    Михаэль Шумахер любил рисковать не только на трассах "Формулы-1". Во время падения с мотоцикла в Испании в 2009 году он получил травму шейного отдела позвоночника.

  • Michael Schumacher Kuala Lumpur 2004

    Шумахер: любовь к риску не только на гоночной трассе

    Беспокойство за кумира

    Миллионы болельщиков следили за победами Шумахера на экранах телевизоров и на гоночных трассах. Сегодня они надеются, что знаменитый автогонщик выкарабкается и из последней аварии.

    Автор: Марко Лангер, Ирина Филатова


Смотреть видео 01:24

Дебют Шумахера-младшего в Формуле

Аудио- и видеофайлы по теме

Михаэль Шумахер выходит из комы  

Шумахер не превысил скорость, а отклонился от трассы  

Также по теме

Michael und Mick Schumacher Fanclub in Kerpen

Как отмечают 50-летие Михаэля Шумахера его фанаты 03.01.2019

Фан-клуб легендарного гонщика "Формулы-1" обиделся и решил не праздновать юбилей своего кумира в его родном городе Керпене, как планировалось ранее. Почему?

Реклама

Самые читаемые

Евродепутаты требуют персональных санкций против режима Лукашенко  

Контрразведка ФРГ обнаружила "рейхсбюргеров" в бундесвере  

Коронавирус: Daimler выплатит сотрудникам по тысяче евро  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно