Сын Михаэля Шумахера будет выступать в "Формуле-1"

Спустя восемь лет после окончания карьеры семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Михаэля Шумахера (Michael Schumacher) в "королевских гонках" будет выступать его сын. 21-летний Мик Шумахер (Mick Schumacher) подписал многолетний контракт с командой "Хаас" и начнет выступления в ее составе в следующем сезоне, сообщила в среду, 2 декабря, пресс-служба американской команды.

Шумахер будет участвовать в первой практике Гран-при Абу-Даби, отмечается далее. При этом в команде не уточнили, на сколько лет был подписан контракт. Директор "Хааса" Гюнтер Штайнер отметил, что решение включить в команду Мика Шумахера было принято на основании его результатов.

В свою очередь Мик Шумахер заявил, что "невероятно счастлив и просто лишен дара речи" в связи с перспективой участвовать в гонках "Формулы-1" в следующем году. "Конечно, это невероятное чувство. Я еще не осознал это на 100 процентов и рад, что скоро все начнется", - отметил он, обращаясь к своим болельщикам.

Ранее команда "Хаас" объявила также о подписании контракта с 21-летним россиянином Никитой Мазепиным.

Мик Шумахер возглавляет общий зачет "Формулы-2"

В настоящий момент Шумахер выступает в "Формуле-2" в составе академии "Феррари" и с 205 очками возглавляет общий зачет.

Знаменитый гонщик Михаэль Шумахер, отец Мика Шумахера, в декабре 2013 года получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах. После этого около полугода он находился в коме. О нынешнем состоянии здоровья 51-летнего экс-чемпиона практически ничего не известно.

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