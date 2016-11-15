"Свидетели Иеговы" в Иркутске рассказали о пытках при задержании

В ходе массовых обысков в Иркутске, прошедших 4 октября в домах "Свидетелей Иеговы", вооруженные бойцы спецназа "Гром" и Росгвардии избили и подвергли истязаниям двух членов организации и их жен. Об этом сообщается на сайте "Свидетелей Иеговы в России" в понедельник, 11 октября.

По данным организации, 31-летнего Анатолия Раздабарова били ногами по голове и в область почек и поднимали за руки, скованные наручниками за спиной. Кроме того, "правоохранители имитировали изнасилование, пытаясь воткнуть стеклянную бутылку ему между ягодиц". Силовики требовали от Раздабарова предоставить доступ к информации на смартфоне.

23-летнего Николая Меринова при обыске ударили тяжелым тупым предметом по лицу, сломав ему зуб. Мужчина упал на пол и потерял сознание, а когда пришел в себя, "на нем сидел спецназовец и наносил множество ударов", рассказали представители организации.

Как сообщается, силовики также заковали в наручники Грету Раздабарову и Лилию Меринову и применили к ним физическое насилие. Четверых верующих отпустили после обысков, они прошли медицинское освидетельствование и зафиксировали травмы.

"Неоправданная жестокость"

Во время обысков у других членов организации силовики также проявляли немотивированную агрессию, рассказали "Свидетели Иеговы в России". В ряде случаев в начале штурма спецназовцы выбивали окна, несмотря на то что двери в домах были не заперты.

"Неоправданная жестокость по отношению к мирным, не оказывающим сопротивления верующим - это печальное продолжение жестоких репрессий советского времени", - говорит Ярослав Сивульский из "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы".

Обыски в Иркутске

В апреле 2017 года Верховный суд РФ признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на всей территории страны. После того как в августе того же года все общины организации в России были внесены в список запрещенных, началось массовое уголовное преследование сторонников учения.

4 октября в Иркутске прошли обыски по 12 адресам "Свидетелей Иеговы". В результате шестерых верующих поместили в СИЗО, еще одного - под домашний арест. Им вменяют в вину организацию деятельности экстремистской организации (статья 282.2 Уголовного кодекса).

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