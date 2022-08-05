 Светлана Лобода: Россия очень заблудилась, во главе стоит человек, который ведет ее не туда (16.08.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 16.08.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Все сюжеты

Светлана Лобода: Россия очень заблудилась, во главе стоит человек, который ведет ее не туда (16.08.2022)

С началом войны против Украины Светлана Лобода покинула РФ. По словам певицы, она хочет быть на стороне света и добра. В России ее включили в "черный список". Сейчас Лобода отправилась в новое турне. После концерта в Риге певица пообщалась с DW. "Полгода у меня не было сил, желания и энергии, но проходит время и сегодня я вышла на сцену, словно я переродилась заново", - призналась Светлана Лобода.

Другие сюжеты в медиатеке

Война в Украине лишь укрепила НАТО, а не ослабила, уверен американский политолог Иэн Бреммер.

Политолог из США: Путина больше всего унижает сам Путин, война в Украине для него - катастрофа (05.08.2022) 05.08.2022

Teaser Resp Nowosti Show

Диверсия в Крыму. Дружба Путина с талибами. Штраф за "жопу президента" - DW Новости Шоу 16.08.2022

Teaser Resp Nowosti Show

Кому (не)дадут литовские визы. Работают ли санкции? Умер Дмитрий Врубель - DW Новости Шоу 15.08.2022

Экс-премьер Казахстана Акежан Кажегельдин в интервью DW оценил риски, связанные с войной в Украине и конфликтом с РФ.

Экс-премьер Казахстана Кажегельдин о Путине, Токаеве, клане Назарбаева, санкциях и войне в Украине 17.07.2022

Другие сюжеты в рубрике: Украина

Американский журналист и публицист Дэвид Фрам уверен, что у России нет оправданий для ее зверской войны против Украины.

Дэвид Фрам: Дональд Трамп не является другом Украины, Трамп нашел своего героя во Владимире Путине 16.08.2022

Как война повлияла на искусство известного берлинского стилиста

Селфи в лифте: берлинский стилист предвидел нападение Путина на Украину (12.08.2022) 12.08.2022

Стоит ли из-за войны закрывать Шенген для всех россиян? Вот как ответили на этот вопрос прохожие на улицах Бонна.

Немцы об отмене шенгенских виз для россиян (12.08.2022) 12.08.2022

Киев несколько недель назад объявил о контрнаступлении ВСУ. Репортаж DW с линии фронта под Херсоном

В окопах под Херсоном: почему буксует контрнаступление украинцев? (12.08.2022) 12.08.2022

Читайте также

flags of Finland and Russia painted on cracked wall

Финляндия резко сократит выдачу виз россиянам 16.08.2022

С сентября финские власти вдвое уменьшат ежесуточное число заявок на визы всех типов, принимаемых от россиян: с 1000 до 500.

1.7.2022, Gebiet Charkiw, Ukraine, A member of the Carpathian Sich battalion fires a mortar, at the frontline in Kharkiv region, Ukraine, July 1, 2022. The unit must contend with Russian drones - which the fighters refer to as black clouds - that help direct deadly artillery fire onto their positions. REUTERS/Marko Djurica SEARCH DJURICA UKRAINE BATTALION FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES.

169-й день войны России против Украины: главные события 11.08.2022

По данным Генштаба ВСУ, в войне в Украине погибли уже 43 тысячи российских военных. Запорожская АЭС вновь подверглась ракетному обстрелу.

ARCHIV - 01.05.2022, Ukraine, Enerhodar: Auf diesem während einer vom russischen Verteidigungsministerium organisierten Reise aufgenommenen Foto, bewacht ein russischer Soldat einen Bereich des Kernkraftwerks Saporischschja in einem Gebiet unter russischer Militärkontrolle im Südosten der Ukraine. Nach dem Beschuss des südukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja wächst die Gefahr einer weiteren Eskalation des Krieges. (zu dpa Heikle Lage an ukrainischem AKW - Weitere Getreide-Frachter unterwegs) Foto: -/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

171-й день войны России против Украины: главные события 13.08.2022

Украинские военные разрушили последний действующий мост под Херсоном, указали в ISW. Россия и Украина вновь обвинили друг друга в обстреле Запорожской АЭС.

BAKHMUT, DONETSK OBLAST, UKRAINE - JULY 23: A view of damage after Russian air strike hits the school as Ukraine-Russia war continues in Bakhmut, Donetsk Oblast, Ukraine on July 23, 2022. Metin Aktas / Anadolu Agency

170-й день войны России против Украины: главные события 12.08.2022

Бахмутское направление остается одним из самых тяжелых участков фронта. Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней.