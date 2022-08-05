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Светлана Лобода: Россия очень заблудилась, во главе стоит человек, который ведет ее не туда (16.08.2022)

С началом войны против Украины Светлана Лобода покинула РФ. По словам певицы, она хочет быть на стороне света и добра. В России ее включили в "черный список". Сейчас Лобода отправилась в новое турне. После концерта в Риге певица пообщалась с DW. "Полгода у меня не было сил, желания и энергии, но проходит время и сегодня я вышла на сцену, словно я переродилась заново", - призналась Светлана Лобода.