Швейцария заключила с США сделку о покупке F-35A

Правительство Швейцарии подписало миллиардный контракт о покупке в США боевых самолетов без проведения референдума на эту тему.

Швейцария подписала контракт с правительством США на закупку 36 истребителей F-35A производства концерна Lockheed Martin. Как говорится в заявлении министерства обороны , защиты населения и спорта, обнародованном в понедельник, 19 сентября, эти боевые самолеты должны заменить нынешний парк из истребителей F/A-18 Hornets и F-5 Tigers.

Поставка истребителей в Швейцарию должна быть осуществлена с 2027 по 2030 годы. Сумма контракта составляет 6,035 млрд швейцарских франков (в пересчете: 6,2 млрд евро) и, таким образом, находится в пределах максимального объема финансирования, одобренного швейцарскими избирателями, подчеркивается в пресс-релизе.

Референдум по общему вопросу о выделении средств на модернизацию парка ВВС страны проходил в Швейцарии в сентябре 2020 года. Национальный совет - большая палата федерального парламента Швейцарии - одобрил подписание договора о закупке конкретно американских машин F-35A 16 сентября.

Между тем власти США подписали контракт на поставку Швейцарии истребителей еще в октябре прошлого года.

Увеличение оборонного бюджета Швейцарии

Закупка боевых самолетов будет профинансирована за счет средств регулярного военного бюджета на 2023 год, вся программа переоснащения ВВС стоит 9,552 миллиарда франков, две трети из которых предназначены для самолетов F-35, производимых американским концерном Lockheed Martin, указывает швейцарское онлайн-издание Swissinfo .

В июне 2022 года на фоне войны в Украине малая палата швейцарского парламента, Совет кантонов, одобрил увеличение бюджета Вооруженных сил Швейцарии на 300 млн франков.

Противники покупки истребителей F-35A

Между тем сделка о покупке американских истребителей F-35A считается в Швейцарии политически спорной. В необходимости тратить бюджетные деньги на закупку именно F-35A сомневаются, в частности, социал-демократы, "зеленые" и участники организации "Группа за Швейцарию без армии" (GSOA).

Они поддержали народную законодательную инициативу Stop F-35, направленную против этой сделки. Однако швейцарские избиратели до сих пор не имели возможности высказать свое мнение по этому поводу на референдуме, несмотря на то что было собрано достаточно голосов для его проведения.

Противники закупки самолетов F-35A аргументируют, что решение о выделении 6 млрд швейцарских франков на обновление парка машин ВВС страны было принято большинством только в 50,1% голосов. При этом речь не шла о закупке конкретно истребителей F-35.

Сторонники инициативы Stop F-35 считают также, что эти самолеты были разработаны специально для НАТО и не подходят для нейтральной Швейцарии.

В свою очередь правительство Швейцарии указывает, что для проведения референдума по инициативе не достаточно времени, так как в противном случае из-за истечения срока действия нынешнего опциона на данные самолеты план модернизации ВВС страны оказался бы сорван.

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