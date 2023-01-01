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Флаги Швеции и Евросоюза перед зданием шведского парламента в Стокгольме
Флаги Швеции и ЕС перед зданием шведского парламентаФото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance
ПолитикаШвеция

Швеция сменила Чехию на посту страны-председателя Совета ЕС

Анатолий Арни
31 мин. назад

В ходе происходящей раз в полугодие ротации полномочия председателя Совета Евросоюза перешли от Чехии к Швеции, которая уже заявила, что продолжит поддержку Украины.

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К Швеции в воскресенье, 1 января, перешло право председательствовать в Совете Европейского Союза - скандинавская страна сменяет на этом посту Чехию в ходе запланированной ротации, происходящей раз в шесть месяцев.

C октября в Швеции начало работу новое правительство, которое пользуется поддержкой местных демократов, выступающих за ужесточение миграционной политики страны. Это может затруднить поиск компромиссов в данной сфере и на уровне ЕС, отмечает AFP.

Кроме того, Швеция может вступить от лица ЕС в дискуссию с США в связи с одобренными американским президентом Джо Байденом "экологическими субсидиями" для промышленности Соединенных Штатов. Критики в Евросоюзе опасаются снижения конкурентоспособности местных компаний на фоне поддержки для американских конкурентов, которая в общей сложности составит около 400 млрд евро.

Украина - одна из главных тем для Швеции

Ранее Стокгольм объявил приоритетные направления председательства в ЕС - безопасность, устойчивое развитие, переход на "зеленую" энергетику и демократические ценности. "Швеция принимает председательство в Совете Европейского Союза в период исторических вызовов для стран-членов и для Союза в целом. Противозаконное, неприемлемое и неспровоцированное вторжение России в Украину представляет собой угрозу для европейской безопасности с тяжелыми последствиями для миграции, а также для глобальных поставок продовольствия и энергоносителей", - указали власти скандинавской страны.

По мнению Стокгольма, на фоне войны в Украине необходимо обеспечить постоянное сотрудничество с надежными партнерами, в том числе прочные трансатлантические связи. Швеция пообещала уделять приоритетное внимание экономической и военной помощи Киеву, а также поддерживать Украину на пути в ЕС.

Чехия, ранее впервые занявшая пост страны-председателя в Совете ЕС после неудачного опыта 2009 года, не только активно поддерживала Украину, но и вынесла вопрос об ограничении выдачи шенгенских виз россиянам на обсуждение Совета ЕС. Вскоре после этого страны Шенгенской зоны прекратили действие заключенного с РФ соглашения об упрощенном режиме выдачи виз.

Швеция выступает за "зеленую" экономику

Говоря об устойчивом развитии, шведские власти отметили, что европейские экономики серьезно пострадали в результате войны в Украине и продолжающихся манипуляций с энергоснабжением со стороны России. Однако это не должно останавливать ЕС на пути перехода к более экологичным вариантам экономического развития, подчеркнули в Стокгольме.

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