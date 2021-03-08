Супруга принца Гарри Меган обвинила членов королевской семьи в расизме

Герцогиня Сассекская Меган, супруга принца Гарри, рассказала о проявлениях расизма со стороны отдельных членов британской королевской семьи. Такие резонансные высказывания прозвучали в интервью супружеской четы телеведущей Опре Уинфри, которое телеканал CBS показал в воскресенье, 7 марта.
По словам внучатой невестки королевы Великобритании Елизаветы Второй, в кругу семьи звучали беспокойные диалоги о том, "несколько темной будет кожа" будущего первенца, когда Меган была беременной сыном Арчи. Мать Меган - афроамериканка.
Супруга принца Гарри призналась, что после этого у нее появились мысли о самоубийстве. Она не назвала конкретные имена.
Принц Чарльз перестал отвечать на звонки сына
А принц Гарри пролил свет на натянутые отношения со своими родственниками после вступления в брак. Так, в какой-то момент он "чувствовал себя брошенным" отцом, принцем Чарльзом. Некоторое время тот даже не отвечал на телефонные звонки, подчеркнул герцог Сассекский. Отношения с братом, принцем Уильямом, также оставляют желать лучшего, добавил он.
Супруги рассказали в интервью Уинфри, что ждут второго ребенка. Это будет девочка, ее рождение ожидается летом.
Первая реакция в Великобритании
Утверждения о расизме не остались незамеченными на родине принца Гарри. Так, теневой министр образования Кейт Грин от оппозиционной Лейбористской партии призвала Букингемский дворец со всей серьезностью отнестись к высказываниям Герцогини Сассекской и провести расследование. Она расценила обвинения в расизме как "тревожащие и шокирующие". А представительница министерства образования Соединенного королевства Виктория Форд заявила, что в британском обществе нет места расизму.
Принц Гарри и Меган Маркл сочлись браком весной 2018 года. Впоследствии они неоднократно сетовали на назойливое внимание прессы. Супружеская чета официально сложила с себя полномочия членов королевской семьи в марте 2020 года, а позднее переехала в США.
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Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл
Долгожданный праздник
Свадьба года состоится 19 мая в Виндзорском замке - резиденции британских монархов. Пара пригласила 2640 гостей, в том числе - членов благотворительных организаций, жителей Виндзора и служащих при дворе. Гости смогут наблюдать за прибытием (отдельно) и отъездом (вместе в карете) жениха и невесты.
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Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл
Жених
Младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, ныне покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II. При крещении получил имя Генри Чарльз Альберт Дэвид Маунтбаттен-Виндзор. В настоящее время - шестой в очереди наследников престола Соединенного королевства.
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Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл
Невеста
Меган Маркл - американская актриса и фотомодель. Наиболее известна по роли в сериале "Форс-мажоры". В ноябре 2017 года было объявлено о ее помолвке с принцем Гарри. После этого Маркл заявила о завершении актерской карьеры. В марте этого года она прошла обряд крещения и конфирмации, принятых в англиканской церкви.
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Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл
Бабушка дала "добро"
Официальное разрешение на бракосочетание принцу Гарри пришлось получать у бабушки - королевы Елизаветы II. Престолонаследники (вплоть до шестого в ряду, а Гарри - как раз шестой) должны запрашивать "добро" у королевы.
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Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл
Кольцо
Дизайн кольца, подаренного на помолвку, был разработан принцем Гарри лично. В центре композиции - огромный бриллиант из Ботсваны, два других бриллианта взяты из коллекции покойной матери Гарри - принцессы Дианы. Как точно будут выглядеть обручальные кольца, пока неясно, но сделаны они будут (скорее всего, согласно традиции) из валлийского золота.
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Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл
Букет невесты
Из каких цветов он будет составлен? Пока секрет! Традиционно в нем обязательно должна присутствовать веточка мирта. Впервые вечнозеленый мирт был использован в свадебном букете королевы Виктории. Возможно, в букет добавят ландыши, как это было на свадьбе родителей жениха - Чарльза и Дианы (на фото).
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Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл
Платье
Каким будет платье невесты? Будет ли оно традиционно белым? Детали держатся в секрете. По предположениям СМИ, наряд создали для Меган Маркл дизайнеры Тамара Ральф и Майкл Руссо - как это платье, украсившее показ лондонского дома моды от-кутюр Ralph & Russo в Париже в январе этого года.
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Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл
Церковь
Церемония венчания пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Начнется служба ровно в 12 часов по лондонскому времени.
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Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл
Брат и племянники
Шафером принца Гарри будет его родной брат - герцог Кембриджский Уильям, старший сын принца Чарльза. Осыпать молодоженов цветочными лепестакми на церемонии будут старшие дети Уильяма - Джордж и Шарлотта.
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Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл
Четыре коня
После венчания запланирован парадный проезд в карете по городку Виндзор, где расположен королевский замок. Королевская конюшня в Лондоне уже подготовилась. Предполагается, что молодожены будут приветствовать гостей из открытой кареты, но на случай дождя также готов крытый экипаж.
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Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл
Праздник для всех
До Виндзора в день свадьбы пустят дополнительные поезда. В городе подготовят около шести тысяч дополнительных парковочных мест. Местные пабы и бары будут в субботу работать до часу ночи, что на два часа дольше обычного.
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Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл
Детали
Терезу Мэй и Дональда Трампа на праздник не пригласили. Церковь и зал Святого Георгия, где пройдет торжественный прием по случаю свадьбы (на 600 гостей), будут украшены белыми розами, пионами и наперстянками. Меню держится пока в секрете, но точно известно, что на столе будет много блюд из сезонных овощей.
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Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл
На десерт
Свадебный торт подготовит Клэр Птак - кондитер родом из США, владелица лондонской кондитерской Violet, пока мало кому известной. Торт со вкусом лимона и цветов бузины, пропитанный кремом из масла и украшенный настоящими цветами, призван удивить гостей, привыкших к более традиционным рецептам.
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Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл
Подарки
Сервизов с утюгами дарить молодым никто не будет. Гостям предложено перечислить энную сумму на счет одной из семи выбранных женихом и невестой благотворительных организаций: благотворительность и будет считаться подарком.
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Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл
Деньги и безопасность
Эксперты предполагают, что общая стоимость праздника составит около полутора миллионов фунтов стерлингов. Большую часть суммы взяла на себя британская королевская семья. Платье и свадебное путешествие оплачивают жених и невеста. Из денег, поступающих от налогоплательщиков, будут оплачены дополнительные меры безопасности во время праздника.
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Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл
Как живые
Восковые изображения жениха и невесты были установлены при въезде на территорию вокруг Виндзорского замка. Но 18 мая они перекочуют в лондонский музей мадам Тюссо. Восковая фигура Гарри здесь уже была, но чтобы облик оставался актуальным, к ней была добавлена борода, которую он стал носить в последнее время.
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Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл
Новая жизнь американской актрисы
Еще не известно, будет ли Меган Маркл после свадьбы получать британское подданство. Некоторые неписаные правила ей придется впредь соблюдать: декоративной косметикой пользоваться умеренно, для маникюра использовать только прозрачный или совсем бледный лак, не давать автографы (чтобы никто не смог подделать подпись), соблюдать политический нейтралитет, не голосуя на выборах.
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Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл
Берлин угощает
Праздновать будут и в Берлине - в посольстве Великобритании. Дипломаты зазвали к себе на торжественный прием с видеотрансляцией из Виндзорского замка 400 гостей. Угощать будут традиционно: рыбой и картошкой фри (фиш-энд-чипс).
Автор: Дарья Брянцева