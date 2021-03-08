 Супруга принца Гарри Меган обвинила членов королевской семьи в расизме | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.03.2021

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Мир

Супруга принца Гарри Меган обвинила членов королевской семьи в расизме

В британской королевской семье волновались за цвет кожи будущего первенца, заявила жена принца Гарри Меган в интервью Опре Уинфри, не назвав конкретных имен. Супруги переехали в США и ждут второго ребенка.

Принц Гарри и его жена Меган на интервью с Опрой Уинфри

Принц Гарри и его жена Меган

Герцогиня Сассекская Меган, супруга принца Гарри, рассказала о проявлениях расизма со стороны отдельных членов британской королевской семьи. Такие резонансные высказывания прозвучали в интервью супружеской четы телеведущей Опре Уинфри, которое телеканал CBS показал в воскресенье, 7 марта.

По словам внучатой невестки королевы Великобритании Елизаветы Второй, в кругу семьи звучали беспокойные диалоги о том, "несколько темной будет кожа" будущего первенца, когда Меган была беременной сыном Арчи. Мать Меган - афроамериканка.

Супруга принца Гарри призналась, что после этого у нее появились мысли о самоубийстве. Она не назвала конкретные имена.

Принц Чарльз перестал отвечать на звонки сына

А принц Гарри пролил свет на натянутые отношения со своими родственниками после вступления в брак. Так, в какой-то момент он "чувствовал себя брошенным" отцом, принцем Чарльзом. Некоторое время тот даже не отвечал на телефонные звонки, подчеркнул герцог Сассекский. Отношения с братом, принцем Уильямом, также оставляют желать лучшего, добавил он.

Супруги рассказали в интервью Уинфри, что ждут второго ребенка. Это будет девочка, ее рождение ожидается летом.

Первая реакция в Великобритании

Утверждения о расизме не остались незамеченными на родине принца Гарри. Так, теневой министр образования Кейт Грин от оппозиционной Лейбористской партии призвала Букингемский дворец со всей серьезностью отнестись к высказываниям Герцогини Сассекской и провести расследование. Она расценила обвинения в расизме как "тревожащие и шокирующие". А представительница министерства образования Соединенного королевства Виктория Форд заявила, что в британском обществе нет места расизму.

Принц Гарри и Меган Маркл сочлись браком весной 2018 года. Впоследствии они неоднократно сетовали на назойливое внимание прессы. Супружеская чета официально сложила с себя полномочия членов королевской семьи в марте 2020 года, а позднее переехала в США.

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    Платье

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  • Часовня Святого Георгия в Виндзорском замке

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

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    Церемония венчания пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Начнется служба ровно в 12 часов по лондонскому времени.

  • Джордж и Шарлотта

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Брат и племянники

    Шафером принца Гарри будет его родной брат - герцог Кембриджский Уильям, старший сын принца Чарльза. Осыпать молодоженов цветочными лепестакми на церемонии будут старшие дети Уильяма - Джордж и Шарлотта.

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    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Четыре коня

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  • Кружки с изображением Гарри и Меган

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Праздник для всех

    До Виндзора в день свадьбы пустят дополнительные поезда. В городе подготовят около шести тысяч дополнительных парковочных мест. Местные пабы и бары будут в субботу работать до часу ночи, что на два часа дольше обычного.

  • Виндзорский замок

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Детали

    Терезу Мэй и Дональда Трампа на праздник не пригласили. Церковь и зал Святого Георгия, где пройдет торжественный прием по случаю свадьбы (на 600 гостей), будут украшены белыми розами, пионами и наперстянками. Меню держится пока в секрете, но точно известно, что на столе будет много блюд из сезонных овощей.

  • Кондитер Клэр Птак

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    На десерт

    Свадебный торт подготовит Клэр Птак - кондитер родом из США, владелица лондонской кондитерской Violet, пока мало кому известной. Торт со вкусом лимона и цветов бузины, пропитанный кремом из масла и украшенный настоящими цветами, призван удивить гостей, привыкших к более традиционным рецептам.

  • Гарри и Меган

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Подарки

    Сервизов с утюгами дарить молодым никто не будет. Гостям предложено перечислить энную сумму на счет одной из семи выбранных женихом и невестой благотворительных организаций: благотворительность и будет считаться подарком.

  • Полицейские в Виндзоре

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Деньги и безопасность

    Эксперты предполагают, что общая стоимость праздника составит около полутора миллионов фунтов стерлингов. Большую часть суммы взяла на себя британская королевская семья. Платье и свадебное путешествие оплачивают жених и невеста. Из денег, поступающих от налогоплательщиков, будут оплачены дополнительные меры безопасности во время праздника.

  • Восковые принц Гарри и Меган Маркл

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Как живые

    Восковые изображения жениха и невесты были установлены при въезде на территорию вокруг Виндзорского замка. Но 18 мая они перекочуют в лондонский музей мадам Тюссо. Восковая фигура Гарри здесь уже была, но чтобы облик оставался актуальным, к ней была добавлена борода, которую он стал носить в последнее время.

  • Меган Маркл

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Новая жизнь американской актрисы

    Еще не известно, будет ли Меган Маркл после свадьбы получать британское подданство. Некоторые неписаные правила ей придется впредь соблюдать: декоративной косметикой пользоваться умеренно, для маникюра использовать только прозрачный или совсем бледный лак, не давать автографы (чтобы никто не смог подделать подпись), соблюдать политический нейтралитет, не голосуя на выборах.

  • Рыба и картошка фри

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Берлин угощает

    Праздновать будут и в Берлине - в посольстве Великобритании. Дипломаты зазвали к себе на торжественный прием с видеотрансляцией из Виндзорского замка 400 гостей. Угощать будут традиционно: рыбой и картошкой фри (фиш-энд-чипс).

    Автор: Дарья Брянцева


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