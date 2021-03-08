Супруга принца Гарри Меган обвинила членов королевской семьи в расизме

Герцогиня Сассекская Меган, супруга принца Гарри, рассказала о проявлениях расизма со стороны отдельных членов британской королевской семьи. Такие резонансные высказывания прозвучали в интервью супружеской четы телеведущей Опре Уинфри, которое телеканал CBS показал в воскресенье, 7 марта.

По словам внучатой невестки королевы Великобритании Елизаветы Второй, в кругу семьи звучали беспокойные диалоги о том, "несколько темной будет кожа" будущего первенца, когда Меган была беременной сыном Арчи. Мать Меган - афроамериканка.

Супруга принца Гарри призналась, что после этого у нее появились мысли о самоубийстве. Она не назвала конкретные имена.

Принц Чарльз перестал отвечать на звонки сына

А принц Гарри пролил свет на натянутые отношения со своими родственниками после вступления в брак. Так, в какой-то момент он "чувствовал себя брошенным" отцом, принцем Чарльзом. Некоторое время тот даже не отвечал на телефонные звонки, подчеркнул герцог Сассекский. Отношения с братом, принцем Уильямом, также оставляют желать лучшего, добавил он.

Супруги рассказали в интервью Уинфри, что ждут второго ребенка. Это будет девочка, ее рождение ожидается летом.

Первая реакция в Великобритании

Утверждения о расизме не остались незамеченными на родине принца Гарри. Так, теневой министр образования Кейт Грин от оппозиционной Лейбористской партии призвала Букингемский дворец со всей серьезностью отнестись к высказываниям Герцогини Сассекской и провести расследование. Она расценила обвинения в расизме как "тревожащие и шокирующие". А представительница министерства образования Соединенного королевства Виктория Форд заявила, что в британском обществе нет места расизму.

Принц Гарри и Меган Маркл сочлись браком весной 2018 года. Впоследствии они неоднократно сетовали на назойливое внимание прессы. Супружеская чета официально сложила с себя полномочия членов королевской семьи в марте 2020 года, а позднее переехала в США.

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