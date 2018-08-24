 Sunday Times: Абрамович рассматривает возможность продажи ″Челси″ | Новости из Германии о Европе | DW | 26.08.2018

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Европа

Sunday Times: Абрамович рассматривает возможность продажи "Челси"

По информации издания, российский миллиардер нанял инвестбанк для возможной продажи футбольного клуба. Источник в "Челси" опроверг планы по продаже.

Роман Абрамович в шарфике футбольного клуба Челси

Российский бизнесмен Роман Абрамович обратился к инвестиционному банку Raine Group по поводу продажи футбольного клуба "Челси". Об этом пишет британская газета Sunday Times в воскресенье, 26 августа.

При этом источник в футбольном клубе заявил изданию, что "Челси" не продается и владелец "не думает об этом". А представитель Абрамовича отказался комментировать Sunday Times эту информацию и назвал ее "рыночными спекуляциями".

Контекст

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В начале июня Daily Mail сообщала о том, что британский миллиардер Джим Рэтклифф предложил Роману Абрамовичу купить "Челси" за 2 миллиарда фунтов (2,22 миллиарда евро). По данным газеты, российский бизнесмен отверг это предложение.

У Абрамовича были проблемы с визой, но он их решил

В мае издание The Bell сообщало о том, что Роман Абрамович уже месяц не может приехать в Лондон из-за того, что власти не продлили ему визу. Ранее в МИД Великобритании объявили о масштабных проверках в рядах живущих в Лондоне российских бизнесменов. Также сообщалось, что власти Великобритании обязали Абрамовича объяснить происхождение его состояния.

В июне ряд СМИ сообщили о том, что Роман Абрамович стал гражданином Израиля, этот статус позволяет ему до полугода находится в Великобритании без визы.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за 140 миллионов фунтов (около 155 миллионов евро по текущему курсу). С тех пор клуб 5 раз становился чемпионом премьер-лиги Великобритании, 5 раз выигрывал кубок Англии и по одному разу - Лигу чемпионов и Лигу Европы УЕФА.

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  • Пляжный волейбол

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    Автор: Ефим Шуман


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Как часто мы слышим в эти дни - дни чемпионата мира - свисток арбитра! А впервые он прозвучал на футбольном поле 140 лет назад. Об этом и о более "свежих" нововведениях в футболе - в фотогалерее DW. (24.01.2017)  

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