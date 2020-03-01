 Sunday Express: США хотят экстрадировать Олега Тинькова из-за неуплаты налогов | Новости из Германии о Европе | DW | 01.03.2020

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Европа

Sunday Express: США хотят экстрадировать Олега Тинькова из-за неуплаты налогов

По данным британского издания, основатель "Тинькофф банка" выплатил более 23 млн евро залога на время судебного разбирательства с налоговой службой США, которое проходит в Великобритании.

Олег Тиньков

Олег Тиньков

США требуют экстрадиции Олега Тинькова из-за неуплаты налогов. Об этом в воскресенье, 1 марта, написала британская газета Sunday Express со ссылкой на собственный источник.

Контекст

Кушнер объяснял неуплату налогов тем, что его компания несла убытки. Однако документы, которые оказались в распоряжении журналистов, доказывают, что убытки были "лишь на бумаге". (14.10.2018)

Предприниматель Владимир Хмель, занимавшийся бизнесом на Тенерифе, подозревается в неуплате 17 миллионов евро налогов и отмывании капиталов. (19.06.2018)

Основатель "Тинькофф банка" якобы выплатил 20 млн фунтов стерлингов (более 23 млн евро) залога на время судебного разбирательства с налоговой службой США, которое проходит в Великобритании.

На Тинькова надели электронный браслет

Несмотря на одну из крупнейших сумм залога в истории, на Тинькова наложены строгие ограничения: за ним ведется наблюдение с помощью электронного браслета, ему запрещено с 19 до 7 часов покидать свою квартиру в лондонском районе Кенсингтон, также Тинькова обязали сдать паспорта и три раза в неделю отмечаться в полиции.

Представители "Тинькофф банка" отказались комментировать информацию о требованиях США экстрадировать владельца банка. Олег Тиньков являлся гражданином США до 2013 года, потом он отказался от американского гражданства. Daily Express утверждает, что Тиньков мог предоставить недостоверные сведения о своих доходах.

Котировки TCS Group Holding PLC снизились

О судебных слушаниях, инициированных Налоговым управлением США в отношении Олега Тинькова, стало известно 28 февраля. Котировки TCS Group Holding PLC в Лондоне - кипрского акционера "Тинькофф банка" - в пятницу упали  на 7,2 процента. Forbes оценивает состояние бизнесмена в 2,2 млрд долларов.

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    Премьер Канады от комментариев отказался

    Близкий помощник премьер-министра Канады Джастина Трюдо - Стивен Бронфман - был вовлечен в сомнительные бизнес-схемы. Через связанные с ним фирмы в офшорах из страны, возможно, были выведены миллионы долларов налоговых выплат. Ни Трюдо, ни его советник запрос журналистов комментировать не стали.

  • Kupfermine Kongo (AFP/Getty Images)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Швейцарская Glencore

    В досье фигурирует также один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов - швейцарская компания Glencore. Предполагается, что компания смогла заключить сделку по добыче сырья в ДР Конго благодаря крупной взятке. В результате чего государство лишилось сотен миллионов долларов налоговых поступлений.

  • Curt Engelhorn deutscher Industrieller (Getty Images/M. Buckner)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Немецкие фигуранты досье

    Документы досье ведут к семье миллиардера Курта Энгельхорна (на фото с женой Хайди), а значит к одному из крупнейших в Германии уголовных дел по (не)уплате налогов. А также рассказывают о том, как владелец игорного бизнеса Пауль Гаузельманн использует законы острова Мэн, чтобы заработать на азартных играх, некоторые из которых - под запретом.

    Автор: Екатерина Венкина


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Контекст

"Райские досье" или "Файлы райских островов"

В руках журналистов снова оказались миллионы секретных документов о тайнах "налоговых оазисов". (05.11.2017)  

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