Суд вынес приговор по делу о нападении на еврейский ресторан в Хемнице

Спустя три года после нападения на еврейский ресторан "Шалом" и его владельца в Хемнице, 30-летний обвиняемый приговорен к условному наказанию. Суд в Хемнице в среду, 8 сентября, признал подсудимого из федеральной земли Нижняя Саксония виновным в причинении опасных телесных повреждений и нарушении общественного спокойствия и приговорил его к одному году лишения свободы условно.

В конце августа 2018 года группа людей, вооруженных камнями и бутылками, напала на ресторан и ранила владельца заведения. Обвинение в адрес 30-летнего фигуранта-немца было выдвинуто по результатам анализа ДНК с одного из камней, брошенных в ресторане. Других улик, обличающих фигуранта, найдено не было, потому адвокат настаивал на оправдательном приговоре.

Антисемитские лозунги

Сам подсудимый не ответил на выдвинутые против него обвинения. В то же время суд заслушал показания свидетелей. Потерпевший управляющий утверждал, что нападавшие выкрикивали антисемитские лозунги. Следствию, однако, не удалось доказать, что эти лозунги выкрикивал именно подсудимый, поэтому обвинение в антисемитизме не стало частью обвинительного заключения.

Прокурор на суде подчеркивал, что речь идет о преступлении с расистской подоплекой. По его словам, владелец ресторана стал жертвой нападения, поскольку исповедует иудаизм. Прокурор требовал приговорить подсудимого, признанного также виновным в торговле наркотиками, к реальному лишению свободы на срок в один год и один месяц. Однако суд назначил подсудимому наказание по совокупности в виде одного года лишения свободы условно.

Нападение на ресторан "Шалом" произошло в контексте беспорядков, вспыхнувших после убийства 35-летнего мужчины в ходе городских гуляний в Хемнице. Тогда правые радикалы в короткий срок мобилизовали свои силы через соцсети по всей Германии. Нападение на ресторан "Шалом" вызвало широкий резонанс в ФРГ.

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