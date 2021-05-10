Суд во Франции отклонил иск о применении США агента "оранж" во Вьетнаме

Суд в расположенном под Парижем городе Эври в понедельник, 10 мая, отказался рассматривать иск об использовании армией США химиката агент "оранж" (Agent Orange) во время войны во Вьетнаме в период с 1962 по 1971 годы. При этом суд заявил, что его юрисдикция не распространяется на случаи, касающиеся действий правительства Соединенных Штатов во время войны.

Ответчиками на этом процессе, начавшемся в январе 2021 года, выступали 14 мировых компаний, работающих в сфере химической промышленности, в том числе такие гиганты, как американские предприятия Dow Chemical и Monsanto. Последнее было в 2018 году поглощено немецким концерном Bayer AG. Истцом была 79-летняя француженка с вьетнамскими корнями Тран То Нга, считающая себя и своих детей жертвами одной из химических атак американский ВВС.

Активистка, которую поддерживает целый ряд неправительственных организаций, обвиняла химические концерны в том, что они продавали правительству США яд, использовавшийся в военных целях и нанесший ущерб не только здоровью миллионов людей, но и окружающей среде. Она обратилась в суд в 2014 году, однако начало процесса несколько раз откладывалось.

Последствия отравления агентом "оранж"

Тран То Нга родилась в 1942 году в тогдашнем французском Индокитае. Во время войны во Вьетнаме она поддерживала разделяющую коммунистические взгляды организацию Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама (так называемые вьетконговцы) в качестве журналистки.

Француженка с вьетнамскими корнями Тран То Нга

В интервью DW Тран То Нга рассказала, как в середине 1960-х годов она из любопытства покинула свое укрытие в то время, как американский самолет распылял над местностью, где она находилась, некую клейкую жидкость, от которой она "чуть не задохнулась". Дочь активистки, которая появилась на свет спустя два года после этого инцидента, родилась с пороком сердца и умерла в возрасте 17 месяцев.

Две другие дочери Тран То Нга также имеют проблемы со здоровьем, а сама пожилая женщина страдает от диабета и редкой аллергии на инсулин. По мнению Тран То Нга, все это - последствия отравления агентом "оранж". По ее данным, только во Вьетнаме жертвами этого яда стали около четырех миллионов человек.

Использование США химикатов во время войны во Вьетнаме

За время войны во Вьетнаме американские солдаты распылили над Вьетнамом и Лаосом в общей сложности более 40 млн литров химиката агент "оранж", чтобы уничтожить урожай и лишить противника возможности прятаться в джунглях. Свое название этот яд, представляющий собой клейкую жидкость, получил за то, что бочки с ним были маркированы полоской оранжевого цвета.

В ходе судебного процесса мировые производители агента "оранж" неоднократно подчеркивали, что не несут ответственности за использование правительством США их продукта в военных целях.

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