Сообщники Карлоса Гона приговорены в Токио к лишению свободы

Токийский окружной суд вынес первые приговоры по делу о соучастии в побеге из Японии бывшего главы французско-японского автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Двое граждан США - ветеран спецназа американской армии (так называемых "зеленых беретов"), 60-летний Майкл Тейлор и его сын, 28-летний Питер Тейлор - в понедельник, 19 июля, осуждены на два года, а также год и восемь месяцев тюрьмы соответственно.
"Их действия позволили Гону, обвиняемому в тяжком преступлении, скрыться за границей", - пояснил главный судья Хидео Ниреи. "Прошло полтора года, однако пока нет никаких перспектив для проведения судебного процесса (над Гоном - Ред.)", - добавил он.
Изначально американцам грозило до трех лет лишения свободы. Однако уже в ходе первого слушания 14 июня оба признали свою вину и принесли извинения за соучастие в побеге Гона из Токио через Турцию в Ливан. По данным прокуроров, отец и сын получили 1,3 млн долларов (1,1 млн евро) за содействие и еще 500 тысяч долларов (423 тысячи евро) - для расходов на правовые услуги.
Тейлоры были задержаны в американском штате Массачусетс в 2020 году и экстрадированы в Токио в марте.
Дело Карлоса Гона
Карлос Гон был задержан в Токио 19 ноября 2018 года и арестован по целому ряду обвинений, в том числе по подозрению в нарушении биржевых правил и занижении данных о личных доходах. В апреле 2019 года он был выпущен из-под стражи на жестких условиях, а в декабре бежал на частном самолете в Ливан через Турцию. По версии следствия, Гона тайно пронесли через японскую таможню в большом ящике для музыкальных инструментов. Турецкая полиция в рамках расследования задержала семь человек, включая четырех пилотов.
Гон всегда отрицал выдвинутые против него обвинения и резко критиковал органы юстиции Японии. Он, в частности, заявлял, что его допрашивали без адвоката, содержали в одиночной камере, не выпускали на прогулку и лишали сна. Правительство Японии отвергло обвинения Гона, подчеркнув, что с ним обращались в соответствии с законами этой страны, где уважают права человека.
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Автор: Андрей Гурков