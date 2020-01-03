В Японии потребовали длительные сроки для соучастников побега Гона

Прокуратура Японии затребовала серьезные тюремные сроки для двух граждан США - ветерана спецназа американской армии, так называемых "зеленых беретов", 60-летнего Майкла Тейлора и его сына, 28-летнего Питера Тейлора - по делу о соучастии в побеге из Японии бывшего главы французско-японского автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Как передало в пятницу, 2 июля, агентство AFP, применительно к Тейлору-старшему речь идет о двух годах и десяти месяцах тюрьмы, применительно к его сыну - о двух годах и шести месяцах.

Американцы признали свою вину

В ходе первого слушания в Токийском окружном суде 14 июня оба признали свою вину и принесли извинения за вклад в побег Гона - из Токио через Турцию в Ливан. По версии следствия, до и после операции на счет Тейлора-младшего были перечислены средства на сумму 144 млн иен (около 1 млн евро).

"Майкл Тейлор... сыграл ведущую роль (в произошедшем - Ред.). Его ответственность чрезвычайно серьезна", - заявил один из прокуроров, назвав случившееся "изощренным и дерзким преступлением".

Тейлоры были задержаны в американском штате Массачусетс в 2020 году и экстрадированы в Токио в марте.

Дело Карлоса Гона

Карлос Гон был задержан в Токио 19 ноября 2018 года и арестован по целому ряду обвинений, в том числе по подозрению в нарушении биржевых правил и занижении данных о личных доходах. В апреле 2019 года он был выпущен из-под стражи на жестких условиях, а в декабре бежал на частном самолете в Ливан через Турцию. По версии следствия, Гона тайно пронесли через японскую таможню в большом ящике для музыкальных инструментов. Турецкая полиция в рамках расследования задержала семь человек, включая четырех пилотов.

Гон всегда отрицал выдвинутые против него обвинения и резко критиковал органы юстиции Японии. Он, в частности, заявлял, что его допрашивали без адвоката, содержали в одиночной камере, не выпускали на прогулку и лишали сна. Правительство Японии отвергло обвинения Гона, подчеркнув, что с ним обращались в соответствии с законами этой страны, где уважают права человека.

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