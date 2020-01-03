 В Японии потребовали длительные сроки для соучастников побега Гона | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В Японии потребовали длительные сроки для соучастников побега Гона

Экс-ветеран спецназа США и его сын признались, что помогали бежать из Японии бывшему главе Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону.

Майкла Тейлора и его сына - Питера - перевозят в префектуру Тиб

Майкла Тейлора и его сына - Питера - перевозят в префектуру Тиба

Прокуратура Японии затребовала серьезные тюремные сроки для двух граждан США - ветерана спецназа американской армии, так называемых "зеленых беретов", 60-летнего Майкла Тейлора и его сына, 28-летнего Питера Тейлора - по делу о соучастии в побеге из Японии бывшего главы французско-японского автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Как передало в пятницу, 2 июля, агентство AFP, применительно к Тейлору-старшему речь идет о двух годах и десяти месяцах тюрьмы, применительно к его сыну - о двух годах и шести месяцах.

Американцы признали свою вину

В ходе первого слушания в Токийском окружном суде 14 июня оба признали свою вину и принесли извинения за вклад в побег Гона - из Токио через Турцию в Ливан. По версии следствия, до и после операции на счет Тейлора-младшего были перечислены средства на сумму 144 млн иен (около 1 млн евро).

"Майкл Тейлор... сыграл ведущую роль (в произошедшем - Ред.). Его ответственность чрезвычайно серьезна", - заявил один из прокуроров, назвав случившееся "изощренным и дерзким преступлением".

Тейлоры были задержаны в американском штате Массачусетс в 2020 году и экстрадированы в Токио в марте.

Дело Карлоса Гона

Карлос Гон был задержан в Токио 19 ноября 2018 года и арестован по целому ряду обвинений, в том числе по подозрению в нарушении биржевых правил и занижении данных о личных доходах. В апреле 2019 года он был выпущен из-под стражи на жестких условиях, а в декабре бежал на частном самолете в Ливан через Турцию. По версии следствия, Гона тайно пронесли через японскую таможню в большом ящике для музыкальных инструментов. Турецкая полиция в рамках расследования задержала семь человек, включая четырех пилотов.

Гон всегда отрицал выдвинутые против него обвинения и резко критиковал органы юстиции Японии. Он, в частности, заявлял, что его допрашивали без адвоката, содержали в одиночной камере, не выпускали на прогулку и лишали сна. Правительство Японии отвергло обвинения Гона, подчеркнув, что с ним обращались в соответствии с законами этой страны, где уважают права человека.

Смотрите также:

  • К станции быстрой зарядки в городе Моссе подключен японский электромобиль Nissan Leaf

    "Электрическая революция" в автопроме

    Доля рынка в Норвегии - почти треть

    Мировой лидер в области электромобильности - Норвегия. Благодаря масштабной программе господдержки здесь уже 28 процентов регистрируемых новых легковых машин имеют чисто электрический или гибридный двигатель. К этой станции быстрой зарядки в городе Моссе подключена японская модель Nissan Leaf - с 2010 года самый продаваемый в мире электромобиль.

  • Китайский электромобиль демонстрируется на автосалоне

    "Электрическая революция" в автопроме

    Самый большой спрос - в Китае

    Крупнейшим рынком электромобилей еще в 2015 году стал, обогнав США, Китай. В 2016 году продажи вновь выросли более чем в два раза. Причем лидируют не зарубежные, а многочисленные местные производители, предлагающие растущий выбор бюджетных моделей. Китайские автолюбители очень увлечены новой технологией, а государство их поддерживает: оно хочет снизить загазованность в городах-миллионниках.

  • Бесплатная электрозаправка на парковке супермаркета Aldi

    "Электрическая революция" в автопроме

    Магазин заманивает бесплатной зарядкой

    "Зарядиться солнцем" предлагают бесплатные электрозаправки, которые устанавливает теперь на парковках своих супермаркетов ведущий немецкий дискаунтер Aldi. Маркетинговый расчет очевиден: пока электромобиль подзаряжается, его владелец закупается. А электричество поступает прямо с крыши магазина, где ритейлер установил солнечные батареи.

  • Автомобиль StreetScooter немецкой почты

    "Электрическая революция" в автопроме

    Почтальон подъедет бесшумно

    На электрическую тягу переходят в Германии не только легковые, но и коммерческие автомобили. Компания StreetScooter принадлежит немецкому почтовому концерну Deutsche Post DHL, специально разработала для него минифургон для развоза посылок и весной 2016 года начала его серийное производство. С 2017 года почтальоны будут ежегодно получать по 10 тысяч таких служебных машин.

  • Весной 2016 года BMW представил на автосалоне в Пекине BMW i3 и BMW i8

    "Электрическая революция" в автопроме

    BMW рассчитывает на богатых китайцев

    В премиум-сегменте в борьбу за богатых китайских автомобилистов включился немецкий концерн BMW. Весной 2016 года он представил на автосалоне в Пекине - помимо обновленной компактной модели BMW i3 с электрическим мотором - спортивный гибрид BMW i8, стоящий в Германии 130-145 тысяч евро. В начале года баварский автостроитель провозгласил стратегический поворот в сторону электромобильности.

  • Илон Маск и Tesla S

    "Электрическая революция" в автопроме

    Илон Маск и его Tesla

    Пока в премиум-классе самый популярный в мире электромобиль - продаваемая с 2012 года Model S американской компании Tesla Motors. Ее возглавляет харизматичный милллиардер Илон Маск, одержимый идеей электромобильности. В 2017 году калифорнийский завод Tesla должен начать серийный выпуск электромобиля среднего класса. Model 3 будет стоить 35 тысяч долларов. На нее уже поступило 400 тысяч заказов.

  • Volkswagen, новая платформа для автомобилей с электромотором I.D.

    "Электрическая революция" в автопроме

    Volkswagen обещает 30 новых моделей

    Радикальный стратегический разворот совершил в 2016 году крупнейший автостроитель Европы Volkswagen. До 2025 года он разработает 30 моделей электромобилей и гибридов. Принципиально новая платформа для автомобилей с электромотором I.D. уже готова. Производство на ее основе начнется к 2020 году. Аналог VW Golf сможет проехать без подзарядки до 600 километров и будет стоить как и бензиновая модель.

  • Автомобиль с автономным вождением Google

    "Электрическая революция" в автопроме

    Google готовится стать автостроителем

    И мировой автопром, и IT-компании серьезно занялись темой автономного вождения. Один из первопроходцев в этой области - Google. Сначала американский интернет-гигант экспериментировал с японской моделью Toyota Prius - первым в мире серийным автомобилем с гибридным двигателем. А к концу 2014 года представил собственный электромобиль без руля и педалей. И продолжает экспериментировать.

  • Глава Renault-Nissan Карлос Гон на фоне автомобиля с автономным вождением

    "Электрическая революция" в автопроме

    Автономное вождение от Nissan

    Вполне возможно, что Google и Apple в конце концов предпочтут сосредоточиться на разработке софта для автономного вождения - а собственно автостроение предоставят тем, кто занимается этим уже более ста лет. Например, французско-японскому концерну Renault-Nissan. Его глава Карлос Гон в начале 2016 года демонстрировал разработки своей фирмы именно в калифорнийской Кремниевой долине.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 09:10

Самый дерзкий побег и замороженные миллионы: эксклюзивное интервью с экс-главой Nissan и Renault

Аудио- и видеофайлы по теме

Чем грозит российскому автопрому отставка президента Renault-Nissan-Mitsubishi  

Крупнейший автогигант мира может появиться в результате слияния Fiat Chrysler и Renault  

Также по теме

Carlos Ghosn

Карлос Гон мог незаконно воспользоваться турецкими самолетами для побега 03.01.2020

Турецкая фирма MNG Jet предоставила в лизинг самолеты для полетов из Осаки в Стамбул и из Стамбула в Бейрут. Экс-глава Renault-Nissan-Mitsubishi мог воспользоваться ими для побега из Японии в Ливан.

Japan Ex-Autoboss Carlos Ghosn in Tokio

Карлосу Гону помогли бежать из Японии два американца 07.01.2020

Два гражданина США вывезли экс-главу концерна Renault-Nissan-Mitsubishi из Японии в большом ящике, который не был досмотрен, сообщают японские СМИ. Nissan намерен судиться с Гоном, несмотря на его бегство в Ливан.

Carlos Ghosn

Экс-глава Nissan Карлос Гон сбежал в Ливан из-под домашнего ареста в Японии 31.12.2019

В японском правосудии распространены презумпция вины и пренебрежение правами человека, заявил экс-глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi по прибытии в Ливан. Гон обвинен в Японии в финансовых махинациях.

Реклама

Самые читаемые

Экономист: "Внешнеторговое чудо" Беларуси близится к концу  

Комитет Конгресса США проголосовал против отмены санкций в отношении Nord Stream 2  

Попали под санкции против Лукашенко: топ-5 самых обсуждаемых персон  