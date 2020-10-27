 Суд в США приостановил тяжбу РФ с экс-акционерами ЮКОСа | Новости из Германии о России | DW | 21.11.2020

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Россия

Суд в США приостановил тяжбу РФ с экс-акционерами ЮКОСа

Бывшие акционеры ЮКОСа хотят взыскать с государства 50 млрд долларов. Разбирательство в США приостановлено до 18 ноября 2022 года или до завершения параллельного процесса в Нидерландах.

Логотип компании ЮКОС в Москве

Суд американского округа Колумбия удовлетворил ходатайство Российской Федерации о приостановке разбирательства, в рамках которого бывшие акционеры компании Михаила Ходорковского ЮКОС пытаются взыскать с РФ 50 млрд долларов США. Тяжба приостановлена до 18 ноября 2022 года или до завершения параллельного процесса в Верховном суде Нидерландов, говорится в решении судьи Бэрил Хауэлл, обнародованном в пятницу, 20 ноября. Кроме того, стороны обязаны каждые полгода предоставлять суду в США совместный отчет о ходе разбирательства в Гааге.

Дело ЮКОСа началось в 2003 году, когда нефтяную компанию обвинили в неуплате налогов. Совладелец компании Михаил Ходорковский и предприниматель Платон Лебедев были арестованы и приговорены к лишению свободы, Ходорковский освободился в декабре 2013 года, Лебедев - в январе 2014-го. Компания была объявлена банкротом в 2007 году.

Решение Третейского суда в Гааге по делу "ЮКОС против РФ"

В июле 2014 года Постоянная палата третейского суда в Гааге обязала РФ выплатить бывшим главным акционерам ЮКОСа - Veteran Petroleum Ltd., Yukos Universal Ltd. и Hulley Enterprises Ltd. - компенсацию в размере 50 млрд долларов. Москва обжаловала решение Гаагского арбитража, но в феврале 2020 года апелляционный суд в Гааге вынес решение в пользу мажоритарных акционеров нефтяной компании. В июне 2020-го Верховный суд Нидерландов принял жалобу России, оспорившей решение апелляционного суда.

Кроме того, экс-акционеры ЮКОСа обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества. Так, в июне 2015 года во Франции и Бельгии был наложен обеспечительный арест на имущество, которое исполнители решения суда сочли российским. А в мае 2020-го экс-акционеры добились ареста в юрисдикции Нидерландов принадлежащих России алкогольных брендов, однако в октябре суд в Гааге снял арест.

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