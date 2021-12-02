Суд в США приговорил россиянина к пяти годам тюрьмы за помощь киберпреступникам

Суд в США признал 34-летнего россиянина Александра Гричишкина виновным в совершении киберпреступлений. На протяжении шести лет он предоставлял услуги "пуленепробиваемого хостинга", который использовался киберпреступниками для распространения вредоносных компьютерных программ и совершения кибератак по всей территории США, в частности, на финансовые учреждения, заявил в среду, 1 декабря, суд Восточного округа штата Мичиган.

За совершение данных преступлений главная судья окружного суда Дениз Пейдж Худ приговорила Гричишкина к 60 месяцам тюремного заключения, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства юстиции США.

Создатель и руководитель "пуленепробиваемого хостинга"

По данным следствия, Гричишкин был основателем и руководителем хостинговой компании, предоставлявшей возможность злоумышленникам без риска блокировки рассылать компьютерные вирусы и совершать кибератаки в отношении финансовых учреждений и частных лиц. Компания арендовала IP-адреса, серверы и домены для своих клиентов, которые использовали в преступных целях эту техническую инфраструктуру. С ее помощью киберпреступники получали доступ к компьютерам жертв, формировали бот-сети и занимались кражей банковских данных, указывается в заявлении.

В частности, посредством "пуленепробиваемого хостинга" с 2009 по 2015 годы были совершены вредоносными программами Zeus, SpyEye, Citadel и Blackhole Exploit Kit. Правоохранители оценили ущерб в миллионы долларов. Гричишкин рекламировал свои услуги в онлайн-форумах, в которых общаются киберпреступники, устанавливал на них цены, взаимодействовал с клиентами, управлял наймом сотрудников и контролировал их работу, а также инструктировал других членов группировки, отметил суд.

Между тем представитель суда сообщила ТАСС, что по истечении тюремного срока Гричишкин будет находиться под контролем со стороны властей США в течение одного года.

По делу проходили четыре обвиняемых

Александр Гричишкин был арестован в Соединенных Штатах в феврале 2020 года. Он признал свою вину и заключил сделку со следствием.

Помимо Гричишкина, по делу проходят трое его сообщников - 34-летний россиянин Андрей Скворцов, 30-летний эстонец Павел Стасси и 33-летний Александр Скородумов из Литвы, они тоже признали свою вину. В конце июня Стасси приговорен к двум годам тюрьмы, Скородумов в конце октября - к четырем годам. Скорцову грозит максимальное наказание - до 20 лет тюремного заключения, приговор в его отношении еще не вынесен.

Следствие вело Федеральное бюро расследований (ФБР) при значительной поддержке правоохранительных органов Германии, Эстонии и Великобритании, указывается в заявлении.

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