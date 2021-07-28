Суд в Ростове приговорил к колонии фигурантов дела о передаче Киеву деталей С-300

Ростовский областной суд признал виновными обвиняемых по делу о контрабандных поставках Украине оборудования для зенитно-ракетных систем С-300. В среду, 28 июля, Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил об обвинительных приговорах гражданину РФ Денису Лобову и гражданину Армении Арарату Хачатряну.

Лобов приговорен по статьям за государственную измену и шпионаж к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы, Хачатрян - к 10 годам и пяти месяцам. Срок наказания они будут отбывать в колонии строгого режима.

Продажа Украине оборудования для С-300

По данным Федеральной службы безопасности, Лобов и Хачатрян "занимались сбором сведений о так называемых клистронах, входящих в состав ЗРС С-300, и передачей конкретных образцов указанных изделий" Украине. Приобретаемое оборудование хранилось в подвале дома Лобова, там же он занимался предпродажной подготовкой.

В свою очередь Хачатрян осуществлял перемещение клистронов на территорию Украины через жителей приграничного региона. "Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - говорится в заявлении спецслужбы. В марте 2020 года Хачатрян был задержан после того, как прибыл в РФ для очередной закупки оборудования, указывается далее.

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