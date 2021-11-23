Суд в России впервые оправдал свидетеля Иеговы по "экстремистской статье"

В России впервые вынесен оправдательный приговор последователю движения "Свидетели Иеговы", обвиняемому по статье об организации деятельности экстремистской организации. Первореченский районный суд Владивостока оправдал местного жителя Дмитрия Бармакина за "отсутствием в деянии подсудимого состава преступления", сообщил в понедельник, 22 ноября, интернет-портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на пресс-службу сайта "Свидетели Иеговы в России".
По этой информации, судья Станислав Сальников признал, что Бармакин реализовывал "закрепленное Конституцией России право на свободу вероисповедания" и должен быть реабилитирован. Мотивы предполагаемого преступления в деле об экстремизме Сальников счел не доказанными и отметил, что совершение религиозных обрядов "Свидетелями Иеговы" в жилых и коммерческих помещениях "не нарушает закон, а является реализацией прав верующих на свободу совести и религии". Исходя из этого, подсудимый не занимался экстремистской деятельностью, а исповедовал религию, в том числе встречаясь и обсуждая свои убеждения с другими последователями движения, указывается далее в решении суда.
Прокуратура требовала приговорить обвиняемого к девяти годам лишения свободы. Дмитрий Бармакин был арестован в июле 2018 года по подозрению в экстремизме и отпущен из СИЗО в октябре 2019-го. В 2020 году суд вернул его дело в прокуратуру, это решение было обжаловано и в 2021 году судебный процесс возобновился. По мнению организации, дело было возбуждено после провокации внедренной сотрудницы ФСБ.
Преследование "Свидетелей Иеговы" в России
В апреле 2017 года Верховный суд РФ признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на всей территории страны. После того как в августе того же года все общины организации в России были внесены в список запрещенных, началось массовое уголовное преследование сторонников учения. С тех пор более 50 последователей "Свидетелей Иеговы" были приговорены в России к лишению свободы.
В октябре нынешнего года пленум Верховного суда заявил, что действия по реализации права на свободу совести и свободу вероисповедания сами по себе не образуют состава преступления по "экстремистской" статье. Тем самым суды получили возможность прекращать дела в отношении бывших членов ликвидированных организаций, в частности, "Свидетелей Иеговы", указала юрист "ОВД-Инфо" Татьяна Глушкова.
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Автор: Сергей Елкин