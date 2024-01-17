Суд в Москве оштрафовал Amazon на 200 млн рублей

Amazon Web Services признана виновной в работе в России без филиала или представительства. В постановлении суда отмечается, что компания проигнорировала соответствующие предупреждения Роскомнадзора.

Дочерняя компания Amazon - Amazon Web Services - оштрафована в России более чем на 200 млн рублей за работу в стране без филиала или представительства. "Amazon Web Services Inc. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 млн 469 тыс. 997 руб. 13 коп.", - говорится в оглашенном в среду, 17 января, постановлении мирового судьи судебного участка N422 Таганского района Москвы.

Компания признана виновной в неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в интернете на территории РФ (ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ). За такое нарушение для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1/15 до 1/10 совокупного размера выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, но не менее 6 млн руб.

Согласно протоколу об административном правонарушении, компания осуществляет деятельность в России без филиала или представительства и проигнорировала соответствующие предупреждения Роскомнадзора.

Уже не первая претензия к Amazon в России

Amazon Web Services - одна из самых популярных в мире облачных платформ, запущенная Amazon в 2006 году. Она предоставляет платные услуги по хранению данных и обеспечению взаимодействия между различными приложениями.

Amazon уже неоднократно привлекали в России к административной ответственности за отказ удалить запрещенную информацию. В октябре 2022 года компании был назначен штраф 3 млн рублей за отказ удалить из одной из связанных с ней соцсетей репосты с запрещенного в РФ сайта Hydra, где содержится информация об изготовлении и продаже наркотиков.

Кроме этого, Amazon была оштрафована на 1 млн рублей за публикацию на своих ресурсах материалов с пропагандой суицида.

Претензии властей РФ к другим иностранным компаниям

В сентябре Роскомнадзор обязал помечать компании Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, Amazon Web Services, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean как нарушителей законов России. Поводом послужило нарушение ими законодательства о деятельности иностранных лиц в интернете на территории РФ.

Согласно действующим в РФ нормам, компании обязаны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, разместить форму обратной связи для российских граждан и организаций и открыть представительство в России.

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