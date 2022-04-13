 Суд в Мюнхене вынес ученому из РФ приговор по делу о шпионаже | Новости из Германии о Германии | DW | 13.04.2022

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Германия

Суд в Мюнхене вынес ученому из РФ приговор по делу о шпионаже

Уроженца России Ильнура Н. приговорили к году условного заключения по делу о научном шпионаже в пользу Службы внешней разведки РФ.

Молоток судьи

Высший земельный суд (OLG) Мюнхена приговорил к году условного заключения 30-летнего уроженца России Ильнура Н., бывшего научного сотрудника Института исследования материалов (MRM) при университете Аугсбурга, признанного виновным в научном шпионаже в пользу Службы внешней разведки (СВР) РФ. Об этом сообщила в среду, 13 апреля, газета Die Augsburger Allgemeine.

В обвинительном заключении федеральной прокуратуры отмечалось, что Ильнур Н. "по заданию куратора в ходе многочисленных встреч передавал ему собранную информацию о научно-исследовательских проектах в области аэрокосмической техники", в частности - о различных стадиях разработки ракеты-носителя Ariane.

Как при этом отмечает агентство dpa, информация носила общедоступный характер. Следствие посчитало, что Ильнур Н. вначале не знал, что собирает сведения для агента СВР, аккредитованного в качестве сотрудника российского генконсульства в Мюнхене и воспользовавшегося "доверчивостью" молодого человека. Однако в ходе сотрудничества определенные подозрения на этот счет у Ильнура Н. появились, тем не менее он продолжил - теперь уже "сознательно" - передавать информацию разведслужбе, отметил судья. За свою деятельность ученый получил 2500 евро вознаграждения.

Сотрудничество с агентом СВР продолжалось несколько лет

Служба внешней разведки (СВР) установила контакт с обвиняемым не позднее осени 2019 года. Ильнур Н., по данным прокуратуры, регулярно встречался со своим куратором - вплоть до ареста в середине июня 2021 года. Федеральная прокуратура настаивала на сроке в 1,5 года условного лишения свободы. Защита добивалась оправдательного приговора.

Суд учел, что Ильнур Н. в рамках следствия оказывал помощь германской контрразведке, а также своими действиями фактически поставил крест на академической карьере в Германии.

Молодого человека освободили в зале суда

Молодому человеку зачли десять месяцев, проведенные им в предварительном заключении. Его освободили в зале суда. В течение двух лет ему предстоит соблюдать условия испытательного срока.

На след ученого сотрудники германской контрразведки вышли, наблюдая за его офицером-куратором. Последнего они вынуждены были отпустить - он воспользовался дипломатическим иммунитетом. Позже МИД ФРГ выслал "дипломата".

Ильнур Н. четыре года проучился в Московском государственном техническом университете имени Баумана. В 2014 году он отправился в баварский Аугсбург для получения степени магистра в области материаловедения. По окончании учебы молодой человек остался в Аугсбурге и с 2018 года работал научным сотрудником, а также писал кандидатскую диссертацию. В сферу его научных интересов входило исследование материалов, способных выдерживать экстремальные колебания температуры. Сотруднику СВР Ильнур Н. данных, связанных с его академическими исследованиями, не передавал. На данном этапе стоит вопрос о возможной высылке ученого из Германии.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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