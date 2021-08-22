Суд в ФРГ рассмотрит вопрос о прекращении стачки машинистов поездов

Суд по трудовым спорам во Франкфурте-на-Майне (земля Гессен) до конца дня еще в четверг, 2 сентября, примет решение по срочному иску железнодорожного концерна Deutsche Bahn (DB), который требует немедленно прекратить забастовку, организованную Немецким профсоюзом машинистов GDL. Слушание по вопросу об обеспечении иска запланировано на 18.00 по местному времени (19.00 мск), уточнила представительница суда.

В DB говорят, что предложили решение проблемы

Как указали в Deutsche Bahn, заявление о временном запрете на стачку было подано 2 сентября. В DB указали, что обязаны были сделать это "в интересах своих клиентов".

Cтарший менеджер Deutsche Bahn по персоналу Мартин Зайлер (Martin Seiler) высказал мнение, что возможность устраивать стачки - это "великое благо". Однако, по его словам, забастовки "допустимы лишь в том случае, если их проводят в рамках действующего законодательства". "По нашему мнению, это не относится к забастовкам GDL", - подчеркнул Зайлер.

В DB также отметили, что предложили профсоюзу возможное решение проблемы. Однако GDL "явно был больше сосредоточен на юридических и политических вопросах, чем на поиске - за столом переговоров - решений для обеспечения хороших условий труда", считают в железнодорожном концерне.

Профсоюз не устроил компромисс DB

Председатель профсоюза Клаус Везельски (Claus Weselsky) в свою очередь, комментируя предложение Deutsche Bahn, выступил с утверждением, что хотя DB и обозначил возможность конкретных выплат в связи с пандемией, реализована она будет не в этом году. Кроме того, по словам Везельски, до конца года не предусмотрено увеличение заработной платы.

Третья забастовка с начала августа

Очередная забастовка машинистов пассажирских поездов началась в ФРГ в ночь на 2 сентября. Она стала уже третьей с начала августа и продлится больше пяти суток. В сфере грузовых перевозок бастовать начали в середине дня 1 сентября.

Deutsche Bahn выдвинул профсоюзу новые предложения в надежде предотвратить стачку: постепенное повышение зарплаты на 3,2%, а также единовременную выплату "корона-премий" в размере до 600 евро. Однако профсоюз отверг эти условия.

Концерн Deutsche Bahn пострадал от пандемии и наводнения

Во время второго раунда забастовки машинисты остановили пассажирские перевозки с 23 августа. В сфере грузовых перевозок стачка проходила с 21 по 25 августа. Deutsche Bahn, пострадавший, в частности, от кризиса, связанного с пандемией, и от последствий наводнения на западе Германии, предлагал профсоюзу повышение заработной платы в два этапа: на 1,5% с 1 января 2022 года и на 1,7% с 1 марта 2023 года. В GDL сочли эти условия недостаточными.

Представители объединения были также недовольны коллективным тарифным договором, ранее заключенным DB с другим, более крупным, профсоюзом работников железной дороги и транспорта - EVG.

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