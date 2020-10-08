 Суд в Черногории приговорил журналиста-расследователя Мартиновича к году тюрьмы | Новости из Германии о Европе | DW | 08.10.2020

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Европа

Суд в Черногории приговорил журналиста-расследователя Мартиновича к году тюрьмы

Журналист-расследователь Йово Мартинович признан виновным в контрабанде наркотиков. Он обжалует приговор. "Репортеры без границ" осудили решение суда в Черногории.

Журналист-расследователь Йово Мартинович у здания суда в Подгорице

Журналист-расследователь Йово Мартинович

Суд в Черногории в четверг, 8 октября, приговорил журналиста-расследователя Йово Мартиновича к году лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков. Ему не придется отправляться в пенитенциарное учреждение, поскольку Мартинович находился под стражей 15 месяцев после задержания в 2015 году.

Сам журналист назвал решение "политическим и постыдным" и намерен подать апелляцию. В 2019 году суд уже приговаривал журналиста к полутора годам лишения свободы, однако вердикт позднее был отменен.

Правозащитная организация "Репортеры без границ" осудила решение суда, назвав вердикт "черным днем для свободы прессы в Черногории". Местные органы юстиции "упустили важную возможность продемонстрировать свою независимость", заявил исполнительный секретарь организации Кристиан Мир (Christian Mihr). По его словам, приговор стал "позорным клеймом" для страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Известен статьями об организованной преступности на Балканах

Мартинович известен своими материалами об организованной преступности на Балканском полуострове. Он сотрудничал с рядом мировых изданий, включая BBC, Financial Times и The Economist. Среди прочего, журналист писал о преступной группировке "Розовые пантеры", причастной к десяткам эпизодов ограблений ювелирных магазинов по всему миру. В 2018 году Мартинович стал лауреатом премии имени Питера Маклера.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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