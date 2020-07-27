Суд прекратил дело "о фейках" в отношении журналистки "Радио Свобода"

Гатчинский городской суд Ленинградской области прекратил дело о "распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации" (часть 9 статьи 13.15 КоАП) в отношении журналистки "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) Татьяны Вольтской. Об этом сообщил ее адвокат Леонид Крикун. Его слова привело во вторник, 4 мая, издание "МБХ медиа".

Крикун уточнил, что суд вынес соответствующее решение 21 апреля из-за отсутствия состава правонарушения, несмотря на возможность прекратить процесс в связи "с истечением сроков привлечения к административной ответственности".

"Редакция не отбилась"

В то же время дело о фейках, заведенное в отношении РСЕ/РС, из-за той же статьи Вольтской, закрыто не было. "Редакция не отбилась, оштрафовали на 300 тысяч рублей", - отметил юрист.

Материал журналистки "Людей принудительно отключают" вышел 11 апреля 2020 года на медиапроекте РСЕ/РС "Север.Реалии". Он представляет собой интервью с петербургским врачом-реаниматологом с 25-летним стажем. Тот побеседовал с Татьяной Вольтской на условиях анонимности. По утверждению собеседника издания, "острая нехватка врачей и медицинской техники" - это "реалии обычного времени" в российских больницах, "даже без пандемии коронавируса… там происходят вынужденные эвтаназии".

Интервью с реаниматологом

Вскоре после публикации на журналистку составили протокол о распространении фейков. Впоследствии Следственный комитет (СК) РФ начал проверку на наличие в интервью признаков состава преступления, а Генпрокуратура признала материал запрещенным к распространению в России и потребовала его заблокировать.

От журналистки потребовали назвать имя врача, давшего ей интервью, однако она отказалась это сделать, сославшись на закон "О СМИ", обеспечивающий защиту анонимных источников информации. При этом Татьяна Вольтская заявила, что не жалеет об интервью. "Если мы не будем давать голос людям, которые, преодолевая страх, пытаются рассказать нам правду - так, как они ее видят и понимают, то мы совсем задохнемся в дыму", - подчеркнула она.

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