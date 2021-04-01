 Суд отклонил иск Льва Пономарева к Минюсту и МИД РФ по ″иноагентам″ | Новости из Германии о России | DW | 30.04.2021

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Россия

Суд отклонил иск Льва Пономарева к Минюсту и МИД РФ по "иноагентам"

Минюст РФ внес Льва Пономарева в список СМИ-"иноагентов". Основатель движения "За права человека" попытался оспорить это решение. Суд отказал. Правозащитник считает заказчиком центр "Э" или ФСБ.

Правозащитник Лев Пономарев в Москве

Правозащитник Лев Пономарев (фото из архива)

Хорошевский суд Москвы в пятницу, 30 апреля, отклонил иск основателя движения "За права человека" Льва Пономарева к российским министерствам юстиции и иностранных дел. Правозащитник требовал признать незаконным свое включение в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента". "Все делалось на основании письма Росфинмониторинга, что я получил какую-то сумму денег в конце августа, а дальше как заведенные говорили, что если деньги получены из-за границы, а я репостил в фейсбуке какие-то статьи иностранных СМИ, то все законно", - цитирует издание "МБХ медиа" Пономарева.

Правозащитник намерен обжаловать решение. Суд "всячески скрывал заказчика", подчеркнул он. По мнению Пономарева, речь идет о представителе Центра "Э" (главного управления по противодействию экстремизму МВД России) или Федеральной службы безопасности.

Минюст впервые внес физлиц в перечень СМИ-"иноагентов"

Минюст России 28 декабря 2020 года впервые включил физических лиц в список СМИ-"иноагентов". В дополненный перечень, помимо основателя одного из старейших российских правозащитных движений, вошли петербургская художница и активистка Дарья Апахончич, главный редактор издания "Псковская губерния" Денис Камалягин, корреспондент интернет-издания "7х7" Сергей Маркелов и журналистка "Радио Свобода" Людмила Савицкая.

В марте стало известно о подаче иска Пономарева к двум российским министерствам. Движение "За права человека" в том же месяце самораспустилось. Его основатель подчеркнул, что он сам и многие другие по всей России продолжат заниматься правозащитной деятельностью.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:54

Что такое быть "иноагентом" в России (01.04.2021)

Контекст

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Из-за ужесточения в России закона об "иностранных агентах" организация "За права человека" будет ликвидирована. Об этом сообщил ее создатель Лев Пономарев, уточнив, что входившие в нее правозащитники продолжат работу.

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Правозащитник Лев Пономарев требует через суд признать незаконным включение его в реестр СМИ-"иноагентов". Ранее из-за ужесточения законов об "иноагентах" он решил распустить организацию "За права человека".

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