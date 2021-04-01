Суд отклонил иск Льва Пономарева к Минюсту и МИД РФ по "иноагентам"

Хорошевский суд Москвы в пятницу, 30 апреля, отклонил иск основателя движения "За права человека" Льва Пономарева к российским министерствам юстиции и иностранных дел. Правозащитник требовал признать незаконным свое включение в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента". "Все делалось на основании письма Росфинмониторинга, что я получил какую-то сумму денег в конце августа, а дальше как заведенные говорили, что если деньги получены из-за границы, а я репостил в фейсбуке какие-то статьи иностранных СМИ, то все законно", - цитирует издание "МБХ медиа" Пономарева.

Правозащитник намерен обжаловать решение. Суд "всячески скрывал заказчика", подчеркнул он. По мнению Пономарева, речь идет о представителе Центра "Э" (главного управления по противодействию экстремизму МВД России) или Федеральной службы безопасности.

Минюст впервые внес физлиц в перечень СМИ-"иноагентов"

Минюст России 28 декабря 2020 года впервые включил физических лиц в список СМИ-"иноагентов". В дополненный перечень, помимо основателя одного из старейших российских правозащитных движений, вошли петербургская художница и активистка Дарья Апахончич, главный редактор издания "Псковская губерния" Денис Камалягин, корреспондент интернет-издания "7х7" Сергей Маркелов и журналистка "Радио Свобода" Людмила Савицкая.

В марте стало известно о подаче иска Пономарева к двум российским министерствам. Движение "За права человека" в том же месяце самораспустилось. Его основатель подчеркнул, что он сам и многие другие по всей России продолжат заниматься правозащитной деятельностью.

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